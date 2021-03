Frederik Rønnow måtte se sig overlistet fem gange, da Schalke 04 tabte 0-5 til Wolfsburg lørdag.

Den danske målmand Frederik Rønnow havde en hård dag på kontoret, da han lørdag eftermiddag lukkede hele fem kasser ind i den tyske Bundesliga.

Han startede på mål for sin klub Schalke 04, som ikke fik et ben til jorden i opgøret mod Wolfsburg. Det endte med et ydmygende nederlag på 0-5.

Wolfsburg scorede en enkelt pind i første halvleg, da Shkodran Mustafi kom til at score i eget net. De resterende fire scoringer faldt efter pausen.

Frederik Rønnow var efterladt uden store chancer i forbindelse med scoringerne.

Schalke er i denne sæson i alvorlig krise, og klubben er efterhånden godt og grundigt isoleret helt i bunden af tabellen.

Klubben har således indsamlet blot ti point på 25 kampe, og der er lige nu 11 point op til potentiel redning. Med ni kampe tilbage af sæsonen ser det mere end svært ud for Rønnow og holdkammeraterne at undgå nedrykning.

Frederik Rønnow behøver imidlertid ikke følge Schalke 04 ned i den næstbedste række, hvis klubben ender der. Han spiller således i klubben på en lejeaftale, som udløber ved udgangen af sæsonen.

I den anden ende af tabellen buldrede Bayern München lørdag videre med en stensikker 3-1-sejr over Werder Bremen.

Bayern München dominerede fra start til slut. Thomas Müller spillede en flot kamp og assisterede ved de to første scoringer.

Den polske angriber Robert Lewandowski stod for det tredje mål og scorede dermed sit mål nummer 32 i Bundesliga-sæsonen. Han topper dermed klart topscorerlisten.

Bayern München har samlet 58 point sammen i løbet af 25 kampe og har nu fem point ned til RB Leipzig, som har en kamp i hånden.

Werder Bremen holder fast i sin 12.-plads, hvor klubben ligger med 30 point.

/ritzau/