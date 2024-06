I vinteren 2022 skiltes deres veje, da Peter Christiansen – eller 'PC' – fik Jonas Wind solgt for et stort millionbeløb fra FC København til Wolfsburg.

Nu tyder alt dog på at deres veje igen krydser hinanden.

FC København har således selv bekræftet, at man forhandler med en udenlandsk klub om fodbolddirektøren, og ifølge flere medier – herunder Bold – er det altså Jonas Winds arbejdsgiver, der vil have fingre i 'PC'.

Et rygter, Jonas Wind lige skulle læse en ekstra gang for at sikre sig, om det nu også kunne passe.

»Det var lidt af et chok, da jeg læste det første gang. Den havde jeg ikke lige set komme,« fortæller Wolfsburg-angriberen, da han bliver spurgt til det i landsholdslejren.

»Han har selvfølgelig gjort det godt i FCK, som har gjort det rigtig godt i Champions League, så selvfølgelig er han på radaren i europæiske klubber – det er bare sjovt,« lyder det yderligere fra Wind.

Selvom den danske landsholdsstjerne blev overrasket over rygterne, så ser han gode muligheder for, at hans tidligere sportsdirektør kunne gøre et fint stykke arbejde i Tyskland.

»Jeg tænker, han ville kunne gøre et godt job der. Han har gjort det godt i FCK og lavet en masse gode spillersalg- og køb, der har været med til at hæve niveauet i klubben, så det tror jeg da helt sikkert,« forklarer han.

'PC' orkestrerede som sagt i sin tid salget af Jonas Wind til sin potentielle kommende arbejdsgiver og sikrede et stort millionbeløb til FCK-kassen.

Og Wind husker da også, at 'PC' gjorde sit arbejde godt og var en hård nyser ved forhandlingsbordet.

»Jeg kan vidst godt sige nu, at han var lidt en hård nød. Der var nogle gange, hvor jeg var lidt i tvivl, om det ville blive til noget. Han er en hård forhandler,« griner angriberen, der blev kåret som kampens spiller i B.T.s karakterer for sejren mod Sverige onsdag.

Udover Jonas Wind er landsholdskammeraten Joakim Mæhle også at finde i Wolfsburg-truppen, og Wind kunne også afsløre, at hans danske kollega har forhørt sig om, hvad 'PC' nu er for en type.

Wind, Mæhle og de øvrige danske landsholdsstjerner skal ud i den sidste test inden EM i Tyskland på lørdag, hvor Norge er modstanderen på Brøndby Stadion.