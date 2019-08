Der er langt mellem Beograd og København, men der er endnu længere mellem det humør, som Jonas Wind havde for en uge siden til tirsdag aften.

Glemt var hans iskolde panenka-straffe for en stund, og i stedet stod han tilbage som den sidste mand til at brænde et straffespark, da FC Københavns Champions League-håb blev sendt med Røde Stjerne hjem.

»Det er fra et højdepunkt til et lille lavpunkt nu. Men det er om at komme videre. Det kommer til at gøre ondt de næste dage, men der er en ny dag i morgen, og nu skal vi kæmpe for bare at komme i Europa League. Det starter allerede i næste uge,« siger Jonas Wind.

Han scorede på sit første straffespark, men da så fire af holdkammeraterne brændte, og vi også var nået forbi de to målmænds egne straffespark, blev det Winds tur igen.

Og denne gang gik den ikke. Han brændte, og FC København røg ud og en tur over i Europa League med et forsøg til at kvalificere sig.

»Jeg er utrolig skuffet, og det er ikke en særlig fed følelse. Jeg havde håbet på, at vi kunne kvalificere os til Champions League, og så er det så mig, der sparker det afgørende straffe og bliver skurken, hvis man kan kalde det det.«

Føler du dig som skurken?

»Nej, jeg føler mig sgu ikke rigtig som skurken. Det er den rolle, jeg får, men - ikke fordi jeg skal sende lorten videre - vi har også to-tre matchbolde, hvis jeg ikke tæller helt forkert. Så der var også andre, der brændte end mig. Straffespark er tit en lotteriseddel, og der kan alt ske. Det var dem, der var skarpest i dag,« siger Jonas Wind.