Ståle Solbakken var manden, der i sin tid tog William Kvists fodboldliv. Den norske træner skar benene af FCK-koryfæet, hvorefter den aldrende profil tog konsekvensen og stoppede karrieren.

Lørdag morgen klokken 8.24 sprang FC København så bomben og fyrede Solbakken. Bag den beslutning stod en enig bestyrelse – med William Kvist som en af hovedaktørerne. Som bødlen.

Det fortæller den nu midlertidige sportslige leder – lidt mellem linjerne – lørdag eftermiddag på FCK's træningsanlæg.

Hvor stor en indflydelse har du haft på den beslutning, der er truffet?

»Jamen...selvfølgelig kan jeg da forestille mig, at jeg har haft mere betydning end én, som ikke ved så meget om fodbold, men nærmere kan jeg vel ikke komme på det... Ja, jeg har været en del af bestyrelsen omkring det her og har truffet det her valg - og selvfølgelig kigget på det her over lang tid. Omvendt er det slet ikke mig, der alene har truffet den beslutning her - på ingen måde - så det er vel så godt svar, som jeg kan give på det,« siger William Kvist.

Hvornår starter overvejelserne?

»Som bestyrelse så skulle du gerne løbende have en tankegang omkring, hvis nu én fik en tagsten i hovedet, hvordan og hvorledes gør vi tingene, og hvor er vi på vej hen. Og måske var det også en af grundene til, at jeg kom ind fra start af og sagde, at på et eller andet tidspunkt skal man jo lave et skifte i en eller anden grad og have en føling med det. Men vi havde ikke håbet, at det skulle være så tidligt her - på ingen måde.«

»Vores slutspil var ikke godt, og vores start på sæsonen var heller ikke så god, men der var nogle steder, hvor man sagde, at det skal vi nok komme tilbage fra. Men når man så starter op igen efter en pause og efter to gode kampe med blandt andre United, så er der sådan nogle nedslagspunkter, som er mere åbenlyse. Og så er der Rijeka-kampen, men igen har vi som bestyrelse virkelig arbejdet med ikke at have for varmt vand i blodet, men mere koldt, og det er også derfor, det sker i dag, og at det ikke bliver for emotionelt.«

Hjalte Bo Nørregaard er den nye midlertidige cheftræner for FC København, mens William Kvist har indtaget den midlertidige plads som sportslig leder. Foto: Claus Bech Vis mere Hjalte Bo Nørregaard er den nye midlertidige cheftræner for FC København, mens William Kvist har indtaget den midlertidige plads som sportslig leder. Foto: Claus Bech

Der er vel én, der kommer med forslaget og siger ordene som den første. Hvem er det?

»Det har jeg ingen udtalelser omkring.«

Men hvor længe siden er det, at I startede de overvejelser?

»Det har jeg heller ingen udtalelser omkring. Det er en løbende ting, vi vender tilbage i Parken Sport & Entertainment. Der er fodbold et af de vigtigste forretningsområder, og det er derfor, vi sidder der. Det er for at varetage de interesser, så det er noget, vi hele tiden løbende har på dagsordenen – hvad er temperaturen i vores forskellige forretningsområder, om det så hedder Lalandia eller ej.«

Man havde lidt indtrykket af, at Ståle lidt skulle være med til at vælge sin afløser…

»Hvem sagde det?«

Det tror jeg egentlig Ståle selv har sagt. Og det kommer han jo så ikke til nu. Hvor kommer den beslutning til at ligge henne?

»I bestyrelsen.«

Hele bestyrelsen?

»Ja. Den kommer til at ligge på bestyrelsen, ligesom det er hele bestyrelsen, der har været enige om, at vi laver den her ændring nu, og så kommer det også til at være hele bestyrelsen, der kommer til at sige ja til det samlede setup, som vi kommer med på et eller andet tidspunkt.«

Hvem kommer til at samle emnerne ind?

»Det har jeg heller ikke nogen kommentarer til.«

Hvor langt er I i processen om at udpege den næste træner?

»Vi er i gang. Det er så langt, jeg har det nu. Det er, at vi er i gang. Og vi har en fornemmelse af, hvor vi gerne vil hen af, hvor rammen ikke er en revolution, men én som kan justere og optimere det, vi har og få mere ud af det, vi har.«

Men skal der ske et eller andet lille retningsskift, for hvis man ikke skal lave noget nyt i forhold til Ståle, så er Ståle vel den mest Ståle-agtige, man kan få?

»Nej, det er rigtigt. Men der skal noget ny benzin på og noget ny inspiration. Det er lidt den samme måde at sige det på. Vi skal justere og optimere.«

Har I nogle mål om, hvornår I godt kunne tænke jer at have en på plads?

»Når vi har den rigtige. Det er sådan set det.«

Er det her en sjov opgave for dig?

»Jeg vil ikke kun kalde den sjov. Fordi som I kan se på mine rander under øjnene, så har jeg brudt mig meget med den her opgave og tænkt meget over den sammen med resten af bestyrelsen. Og så er jeg personligt også berørt af det, så jeg vil ikke kalde det en sjov opgave, men jeg må også sige, at jeg kan i hvert fald bringe noget i forhold til holdet, hjælpe Hjalte godt i gang og hjælpe klubben videre.«

»Og så synes jeg også, jeg har et ansvar for at træde ind, og det er også det, som bestyrelsen har anmodet om. At gøre det her midlertidigt. For nu vil jeg også gerne slå fast, at jeg skal tilbage til bestyrelsen. Så det er en interessant opgave, ja, men også en hård opgave, en lidt vemodig opgave og også alt muligt andet.«