Lukas Lerager er ny mand i FCK-trøjen. Han er landsholdsspiller, rutineret... og så har han engang tabt til William Kvist i 'two touch'.

»Der, hvor man skal holde bolden i luften. Det er måske næsten en diskvalifikation. Det må du spørge ham om en dag.«

Kvist, der er midlertidigt sportslig ansvarlig i FCK griner. Han lægger bestemt ikke skjul på, han er glad for, det lykkedes at få fingrene i Lukas Leragers underskrift, så midtbanespilleren mandag fløj fra Genoa til Roskilde Lufthavn på transfervinduets sidste dag.

For dårlig til 'two touch' eller ej, er det en spiller, der har mange gode kvaliteter på banen.

Kort og godt regner vi også med, det bliver en fast aftale. William Kvist om lejeaftalen mellem Lukas Lerager og FCK

Men det er ikke engang det, William Kvist har mest lyst til at fortælle om, da han sætter ord på den nye FCK-spiller efter sejren mod AaB.

»Jeg vil faktisk hellere snakke om hans personlighed, for det er noget af det, jeg husker,« siger William Kvist, der kender Lukas Lerager fra landsholdet, inden han får sneget den førnævnte lille anekdote ind.

»Han har altid været hårdarbejdende. Han tør gå forrest og tage lederskab på sin egen måde. Jeg tror, vi kommer til at opleve, folk tænker ‘hvad er det, han løber rundt og gør? Han er lidt usynlig på mange ting, han egentlig gør’. Men han er en stærk karakter,« siger William Kvist.

»Man kan se i hans karriere, at er han røget på bænken, kommer han tilbage. Han er en, der ikke giver op, forlanger meget af sig selv, arbejder med sig selv, og der er han meget sund og har sunde værdier i forhold til, hvad vi har brug for her på holdet,« slår han fast.

Lukas Lerager skiftede til FC København fra Genoa under transfervinduets sidste dag. Foto: FC København Vis mere Lukas Lerager skiftede til FC København fra Genoa under transfervinduets sidste dag. Foto: FC København

Han vil ikke pege på, hvem der først nævnte Lukas Leragers navn, da FCK gik på jagt i transfervinduet. Men midtbanespilleren kom hurtigt på ønskelisten, og William Kvist havde da også en klar finger med i spillet i jagten på at få lokket ham til København.

»Jeg kender ham ret godt fra landsholdet, og i klubben blev vi hurtigt enige om, vi ikke skal have alt muligt ind, for vi har en god trup. Skulle vi have noget ind, skulle det være noget med kvalitet, og der stod Lukas ret tidligt på listen,« siger William Kvist, der brugte kendskabet fra det danske landshold.

»Der er jeg glad for, jeg havde en god 'connection' med Lukas,« siger Kvist og forklarer:

»Jeg tror ikke nødvendigvis, han selv lige fra start tænkte, det var det, han skulle. Men vi har haft nogle gode snakke. Lukas stod højest på listen, da vi fandt ud af, vi skulle have noget ind på 8'er-positionen for at øge konkurrencen på midten. Vi blev ret hurtigt enige om, at vi skulle gå efter det, hvis det var en mulighed,« siger William Kvist.

Lige nu er det en lejeaftale, der er indgået med Lukas Lerager. Men det håber de på at få ændret på i hovedstadsklubben.

»Kort og godt regner vi også med, det bliver en fast aftale. Det er meningen med det, og at han skal tilbringe de bedste år af karrieren her. Det er vi utroligt glade for, at vi kan lokke sådan en kapacitet til FC København kontra nogle andre gamle idioter, der først kom lidt senere,« siger William Kvist med et grin, mens han slår sig på brystet.

FCK vandt onsdag forårets første kamp i Superligaen med 3-2 over AaB.

Det var dog i denne omgang uden Lukas Lerager, der har første træningsdag med sine nye holdkammerater torsdag.