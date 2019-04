En bestyrelsespost i Parken Sport & Entertainment lokkede William Kvist mere end et klubskifte.

Den mangeårige landsholdsspiller William Kvist træder ind i bestyrelsen i Parken Sport & Entertainment, når han til sommer stopper sin aktive fodboldkarriere.

Karrierestoppet sker et år før kontraktudløb, fordi Kvist har siddet mere og mere på bænken. Han var dog ikke fristet af at forlænge fodboldkarrieren ved at skifte til en anden klub i hverken Danmark eller et mere eksotisk sted.

Det siger han på et pressemøde mandag i Parken.

- I sommer havde Ståle (Solbakken, red.) og jeg også en snak om, at jeg skulle et andet sted hen og spille, men det havde jeg på ingen måde lyst til. Jeg er FCK'er, og det har jeg været, siden jeg var lille, siger Kvist og uddyber sin beslutning:

- Timingen er rigtig nu. Jeg spiller ikke så meget mere. Nu har jeg kørt et godt år, hvor jeg har givet så meget til holdet som muligt og forsøgt at bevare vores gode FCK-kultur. Jeg tror, at det ville være svært at køre videre et år mere, siger Kvist.

Ud over at sidde i bestyrelsen i Parken skal han også involveres omkring e-sportsholdet North, hvor han blandt andet skal bidrage med knowhow om at leve i en præstationsbetinget branche.

Han kalder bestyrelsesposten i Parken for en stor, men ikke uventet mulighed at få.

- Allerede da jeg kom hjem i 2015, sagde Ståle, at han godt kunne tænke sig at få mig ind i organisationen som kulturbærer. I sommer havde vi også en god snak om det.

- Jeg glæder mig til at dygtiggøre mig inden for økonomi og ledelse. Det er også et uddannelsesforløb for mig, siger William Kvist.

I november blev han ansat i Spillerforeningen som konsulent for A-landsholdet. Han regner ikke med, at den tjans konflikter med hans rolle i Parkens bestyrelse.

Parkens bestyrelsesformand, Bo Rygaard, ser det som et scoop at få William Kvist ind i bestyrelsen.

- Han kommer ikke ind i bestyrelsen, fordi han er en good guy. Han kommer ind i bestyrelsen, fordi han er klog og veluddannet, og han har national og international erfaring i at være i konkurrencemiljø. De kompetencer glæder vi os til at få ind i bestyrelsen, siger Bo Rygaard på pressemødet.

/ritzau/