Kamil Wilczek scorede mod sin tidligere klub Brøndby, men polakkens mål rakte ikke til point for FCK.

Én mand var løbet med al opmærksomheden op til søndagens superligabrag mellem FC København og Brøndby, der endte med sejr til sidstnævnte på 2-1.

Kamil Wilczek stod over for den klub, han forlod i januar efter fire år, og i dagene og timerne op til opgøret var han det helt store samtaleemne.

Selv har han ikke brugt meget energi på debatten.

- Jeg fokuserede ikke på alt det omkring mig. Jeg havde kun fokus på mig selv og mit spil. Sådan er det, siger han efter nederlaget.

Wilczek kom selv på tavlen, da han bragte FCK foran efter 12 minutter, og derudover var han flere gange i fokus af forskellige årsager.

Blandt andet fordi han misbrugte et par store chancer, der kunne have givet FCK endnu en føring før pausen.

- Vi havde flere målchancer, specielt mig i første halvleg. Jeg missede en og traf en dårlig beslutning på en anden.

- Fodbold handler om at tage beslutninger, og i situationen ville jeg ikke være for selvisk. Jeg ville gøre chancen større, men det var en forkert beslutning, siger angriberen.

Han var også involveret i en række hårde dueller med Brøndby-stopperen Sigurd Rosted. Det kostede undervejs Wilczek et gult kort.

Men Wilczek mener ikke, at Brøndby-spillerne gik hårdere til ham, end han er vant til.

- Det var ikke noget ekstraordinært, siger polakken.

Han er ikke interesseret i, hvad Rosted sagde til ham under kampen.

- Det aner jeg ikke. Jeg har ikke talt med ham. Hvis jeg ville tale med ham, havde jeg inviteret ham på kaffe, siger Wilczek.

Nederlaget til FCK betyder, at københavnerne er uden point efter to kampe. Det er uacceptabelt, konkluderer Wilczek.

- Vi er skuffede, for det er ikke normalt, at vi har nul point efter to kampe. Vi bliver nødt til at begynde at skrabe point sammen, og det starter i næste kamp. Men først skal vi vinde på torsdag, siger han.

FCK møder torsdag polske Piast Gliwice i kvalifikationen til Europa League. Også her har Wilczek tidligere spillet.

/ritzau/