Brøndby skal være dygtig i de defensive omstillinger mod KS Lechia Gdansk, lyder det fra Kamil Wilczek.

Brøndby skal torsdag aften forsøge at skaffe et godt resultat ude mod polske KS Lechia Gdansk i det første af to opgør i anden runde af Europa League-kvalifikationen.

Skal det lykkes, så skal holdet gøre det godt i defensiven, når den polske kontramaskine kommer buldrende. Det siger Brøndbys polske anfører, Kamil Wilczek, som kender modstanderen godt.

- Jeg kender dem ret godt. Jeg så mange af deres kampe sidste sæson, og jeg har lige set deres første kamp i ligaen samt deres sejr i Super Cuppen for et par uger siden, fortæller Wilczek til Brøndbys hjemmeside.

- Det er et hold, der står meget dybt og satser på at få et mål i starten af kampen, hvor de spiller meget aggressivt. Det stiller krav til vores restforsvar, der skal fungere, og vi skal i det hele taget være meget opmærksomme, advarer han.

Lechia Gdansk vandt den polske pokalturnering i sidste sæson og sejrede altså også i den polske Super Cup for nylig.

Der går rygter om, at polakkernes største stjerne, angriberen Artur Sobiech, sandsynligvis sælges til tysk fodbold inden returopgøret i Brøndby. Men torsdag er han formentlig med.

Han bliver en vigtig brik i hjemmeholdets kontraspil, selv om træner Piotr Stokowiec antyder, at man også vil lidt frem på banen - for fansenes skyld.

- Vi er bevidste om, at alle mål er meget afgørende. Vi vil forsøge at spille forsigtigt, men vi husker på, at vi spiller på hjemmebane, så vi vil gerne underholde vores fans, siger Stokowiec ifølge Tipsbladet.

Kampen sparkes i gang klokken 19.

/ritzau/