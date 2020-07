West Ham-angriberen Michail Antonio gjorde det onde ved Norwich, da han scorede fire mål i sejren på 4-0.

Med det syvende nederlag i træk står det klart, at Norwich ikke længere kan redde sig endnu en sæson i Premier League.

Lørdag blev det til et 0-4-nederlag hjemme til West Ham, som med sejren kom et godt stykke væk fra farezonen.

West Ham-angriberen Michail Antonio scorede alle fire mål i den ensidige og overbevisende sejr.

Det var samtidig en fordobling af englænderens målhøst i ligaen for hele denne sæson, hvor han nu er oppe på otte scoringer.

Alle fire mål viste, hvorfor Norwich, der blandt andre råder over den tidligere Brøndby-angriber Teemu Pukki, rykker ud som det første hold i rækken i denne sæson.

Opdækningen var nemlig særdeles mangelfuld ved alle fire West Ham-scoringer.

De første to mål kom efter standardsituationer. Efter 11 minutter var det nemt for Antonio at skovle bolden ind over stregen efter et hjørnespark, der blev forlænget.

Kort før pausen headede Antonio 2-0-målet ind bag Norwich-keeper Lukasz Fabianski efter et frispark fra venstre side.

Ni minutter inde i anden halvleg udnyttede Antonio med lidt besvær en friløber, og så var den kamp reelt afgjort.

Efter 74 minutter kunne Antonio mellem to Norwich-spillere samt Fabianski prikke bolden ind til slutresultatet 4-0.

Norwich har efter nederlaget 21 point efter 35 kampe, og med tre kampe tilbage af sæsonen kan holdet ikke længere redde sig.

West Ham er med sejren til gengæld nu godt placeret inden de sidste tre spillerunder.

London-klubben har 34 point efter 35 kampe. Bournemouth har 28 point efter 34 kampe lige under nedrykningsstregen.

Også Watford tog en vigtig sejr, da holdet hjemme slog Newcastle med cifrene 2-1. Watford har ligesom West Ham 34 point efter 35 kampe og er placeret lige over nedrykningsstregen.

/ritzau/