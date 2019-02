Hun har været fan siden 1934.

Den engelske kvinde Mabel Arnold sov stille ind lørdag. Hun blev 102 år.

Hun var West Hams ældste og måske mest trofaste fan. Mabel Arnold har været fan af London-klubben siden 1934, hvor hun så sin første West Ham-kamp med sin mand. Efter husbondens død i 1981 fortsatte Mabel Arnold med at tage turene til stadion for at støtte West Ham.

Derfor begræder West Ham også den trofaste fans død.

Everyone at West Ham United is deeply saddened to learn of the passing of Mabel Arnold, the Club’s oldest Season Ticket Holder, at the age of 102.



We feel very privileged to have spent her 101st birthday with her. pic.twitter.com/nusBtIv1PX — West Ham United (@WestHamUtd) February 9, 2019

»Alle i West Ham er dybt berørte af nyheden om Mabel Arnolds død, klubbens ældste indehaver af et sæsonkort, med sin alder på 102. Vi føler os meget privilegeret over at have tilbragt hendes 101-års fødselsdag med hende,« skriver klubben på Twitter.

West Ham skriver yderligere på deres hjemmeside, at man har planlagt en hyldest til Mabel Arnold, når West Ham den 22. februar møder Fulham på hjemmebane.

Hvad hyldesten helt nøjagtig indebærer, skriver klubben ikke noget om.

Mabel Arnold overværede sin sidste kamp i oktober, da West Ham mødte Tottenham, som holdet tabte hjemme 0-1.