Lykkes det at identificere fans i antisemitisk video, vil West Ham forbyde dem at komme på London Stadium.

West Ham United vil give livsvarig karantæne til de fans, som bliver identificeret i en antisemitisk video, der cirkulerer på sociale medier.

Karantænen vil betyde, at tilhængerne får forbud mod at komme på London Stadium, ligesom at de ikke længere må rejse sammen med klubben.

Det oplyser West Ham United i en erklæring lørdag aften.

- Vi væmmes over indholdet af videoen, der cirkulerer på sociale medier lørdag aften.

- Vi skrider til handling med det samme for at forsøge at identificere gerningsmændene, hvis oplysninger vi vil overdrage til politiet.

Meddelelsen kommer, efter at West Ham-fans tidligere på dagen blev filmet, mens de sang en antisemitisk sang om rivalerne fra Tottenham Hotspur.

Det skete forud for lørdagens kamp mod Manchester United, som West Ham tabte 1-2.

- West Hams holdning er klar - den slags opførsel hører ikke hjemme i vores klub.

- Vi ønsker ikke, at sådan nogle mennesker bliver forbundet med West Ham. De er ikke velkomne i vores klub, og de er ikke velkomne i det civiliserede samfund, skriver Premier League-klubben.

Lørdagens hændelse kommer, to dage efter at en flok Chelsea-tilhængere blev filmet, mens de sang islamofobiske sange om Liverpools Mohamed Salah forud for Chelseas Europa League-kamp mod Slavia Prag.

Samtidig har Arsenal iværksat en undersøgelse, efter at flere af klubbens tilhængere kom med racistiske tilråb mod Napoli-forsvareren Kalidou Koulibaly under torsdagens Europa League-kamp.

I kølvandet på de seneste dages hændelser udsendte Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) lørdag en erklæring.

Her opfordrede Fifa nationale fodboldforbund og ligaer til at indføre deres egne strenge regler i kampen mod racisme. Blandt andet skal det være muligt for dommere at stoppe eller aflyse kampe.

De skriver nyhedsbureauet Reuters.

Her hjemme har der den seneste uge kørt en debat om homofobi i dansk fodbold, efter at der ved to episoder blev sunget homofobiske sange rettet mod FCK-spilleren Viktor Fischer.

Fredag idømte Fodboldens Disciplinærinstans klubberne OB og Brøndby bøder på 25.000 kroner som straf for de homofobiske tilråb.

/ritzau/