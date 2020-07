West Ham vandt over Watford og kom et godt stykke væk fra bundstriden. Den befinder Watford sig stadig i.

Der er flere hold, der kæmper for at undgå nedrykning fra Premier League, og to af dem var ude i en direkte duel om at komme væk fra bundstriden.

Det lykkedes for West Ham at tage et stort skridt ud af farezonen, da holdet på hjemmebane slog Watford 3-1.

I fredagens kamp scorede Michail Antonio, Tomas Soucek og Declan Rice et mål hver for West Ham i første halvleg, så det stod 3-0 ved pausen.

Fire minutter inde i anden halvleg reducerede Watford-angriberen Troy Deeney til 1-3, men udeholdet kom ikke tættere på point i anden halvleg.

Med sejren har West Ham nu 37 point efter 36 kampe på en placering som nummer 15 i den bedste engelske fodboldrække.

Under nedrykningsstregen befinder Bournemouth og Aston Villa sig begge med 31 point.

Watford har lige over stregen 34 point før de to sidste kampe i sæsonen.

Dermed ligner Watford det eneste hold, der realistisk set kan nå at blive hentet for bundholdene.

Watford har nemlig også et på papiret vanskeligt slutprogram i ligaen, hvor holdet hjemme tager imod Manchester City på tirsdag og slutter sæsonen af ude mod Arsenal.

Bournemouth, der har danske Philip Billing i truppen, mangler kampene hjemme mod Southampton og ude mod Everton.

Aston Villa tager hjemme mod Arsenal og gæster West Ham i holdets to sidste kampe i sæsonen.

/ritzau/