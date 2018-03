Efter balladen under kampen mod Burnley strammer klubben grebet om tilskuerne på London Stadium.

London. West Ham øger sikkerheden på London Stadium, når Southampton kommer på besøg i et bundgys i Premier League.

Det sker i kølvandet på tilskuerballaden i den foregående hjemmekamp mod Burnley.

- Som modsvar introduceres en række foranstaltninger under den næste kamp. Disse inkluderer et øget antal stewards, øget sikkerhed omkring banen og et betydeligt større antal politibetjente, lyder det fra de sikkerhedsansvarlige på London Stadium ifølge AP.

West Hams næste hjemmekamp er den 31. marts mod ligeledes nedrykningstruede Southampton.

Den foregående hjemmekamp skulle have været brugt som anledning til at ære West Ham-legenden Bobby Moore, der døde for 25 år siden.

I stedet blev den præget af en baneinvasion og trusler fra andre frustrerede West Ham-fans mod klubbens ledelse.

Fans stillede sig op i nærheden af det område, hvor West Ham-ejerne David Gold og David Sullivan sad, og de måtte forlade deres sæder under tilråb som "fyr bestyrelsen" og "I har ødelagt vores klub".

West Ham ligger med otte spillerunder tilbage blot tre point over nedrykningsstregen og skal blandt andre møde Chelsea, Arsenal, Manchester City og Manchester United i slutprogrammet.

I kampen for at undgå nedrykning er holdet sendt på en lang træningslejr i Miami i USA, da søndagens skemalagte hjemmekamp mod Manchester United er udsat på grund af weekendens FA Cup-kampe.

/ritzau/