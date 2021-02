Manager David Moyes roser Jesse Lingard til skyerne, efter at den lejede spiller hjalp West Ham til sejr.

West Ham Uniteds manager, David Moyes, er overbevist om, at den lejede midtbanespiller Jesse Lingard kan genvinde sin plads i den engelske landsholdstrup.

Det siger Moyes, efter at den 28-årige Lingard scorede to mål i sin debut for London-klubben i onsdagens 3-1-sejr over Aston Villa i Premier League.

Lingard, som er på lån fra Manchester United, endte som matchvinder efter både at have scoret til 2-0 og 3-1.

Offensivspilleren, som typisk spiller midtbane eller kant, har ikke været blandt United-manager Ole Gunnar Solskjærs foretrukne, og derfor sluttede han sig for nylig til West Ham på en lejeaftale.

Aftalen løber frem til slutningen af sæsonen 2020-21, oplyste klubberne fredag.

- Jesse er stadig ved at vænne sig til os, ligesom at vi stadig er ved at vænne os til ham. Vi er meget begejstrede, eftersom at han virkelig gjorde en forskel. Hvis han fortsætter på den måde, varer det ikke længe, før han er tilbage i England-truppen, siger skotske David Moyes til BT Sport.

- Han gjorde holdet bedre i aften. Det blev bevist i aften, at vi har brug for ham, tilføjer han.

Sidste gang, Lindgaard spillede for det engelske landshold, var i en Nations League-kamp mod Schweiz i juni 2019.

- Holdet har taget fantastisk godt imod mig. Jeg er faldet til rimelig hurtigt, Det hjælper med nogle kendte ansigter. Under træning har vi en god kemi, siger Jesse Lingard om sin ankomst til West Ham.

I onsdagens kamp spillede han godt sammen med sine holdkammerater, særligt angriberen Michail Antonio, der lagde op til begge hans mål.

- Vi vidste, at det ville blive en svær kamp, men vi lagde et godt pres på dem. Jesse er den nye dreng i klassen og er derfor i rampelyset, men det er en holdpræstation, siger Antonio.

- Jesse er en fantastisk spiller. Han spiller rigtig godt kombinationsspil med mig og Benrahma (Saïd Benrahma, red.). Han vil altid gerne have bolden og viser det, tilføjer han.

West Ham ligger som det eneste London-hold i top-5 i Premier League. Således indtager holdet femtepladsen med 38 point efter 22 kampe.

/ritzau/Reuters