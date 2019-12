Manuel Pellegrini er fortid i West Ham, der flirter med nedrykning fra Premier League i denne sæson.

West Ham har lørdag reageret med en hurtig fyreseddel til manager Manuel Pellegrini efter et nederlag til Leicester.

Umiddelbart efter et nederlag på 1-2 på eget græs til Kasper Schmeichel og co., meddelte klubledelsen, at tilliden til den chilenske træner var opbrugt.

West Ham er placeret lige over nedrykningsstregen med 19 point efter 19 spillerunder.

- Det er med stor bedrøvelse, at vi har set os nødsaget til at træffe denne beslutning.

- Manuel er en gentleman, og det har været en sand fornøjelse at arbejde sammen med én af hans kaliber, siger formand David Sullivan til klubbens hjemmeside.

I de seneste fem kampe har London-holdet blot hentet tre point, og nu skal der ske noget.

- Det er tydeligt, at der er behov for en ændring, hvis klubben skal tilbage på sporet og leve op til vores målsætninger for sæsonen, siger Sullivan.

66-årige Manuel Pellegrini har tidligere været træner i storklubber som Real Madrid og Manchester City. Han kom til West Ham for halvandet år siden fra et job i kinesisk fodbold.

/ritzau/