Tottenham brændte et hav af chancer, da holdet torsdag aften tabte 1-2 hjemme til West Ham.

Det var de brændtes chancers aften for Tottenham, der spillemæssigt dominerede West Ham, men alligevel måtte gå pointløse fra banen, da gæsterne var effektive og vandt 2-1.

Med nederlaget er Tottenham nu oppe på fem Premier League-kampe i træk uden sejr. Dermed er London-klubben gledet ned på en femteplads, efter at holdet tidligere var med helt oppe i toppen.

West Ham indtager fortsat niendepladsen og hænger på i det sjove selskab, hvor fem hold ligger inden for tre points afstand mellem femte- og niendepladsen.

Danske Pierre Emile-Højbjerg havde torsdag aften fundet plads i Tottenhams startopstilling. Det blev til lidt mere end en times fodbold til midtbanespilleren, der gjorde en fin figur centralt for hjemmeholdet.

Tottenham fik en perfekt start på kampen, da Cristian Romero efter godt ti minutter steg uforstyrret til vejrs på et hjørnespark og stangede hjemmeholdet i front.

Det var Tottenham, der i første halvleg sad solidt på tingene, og hjemmeholdet havde masser af chancer til at komme yderligere foran, men Lukasz Fabianski i West Ham-målet afviste flere forsøg.

Fra anden halvlegs start kom West Ham bedre med. Gæsterne kom ud med mere tro på tingene og mere ærgerrighed.

Det gav hurtigt pote, da Jarrod Bowen tidligt i anden halvleg bragte balance i regnskabet.

Bowen opfangede en løs bold i Tottenham-feltet og sendte den i kassen, efter at Mohammed Kudus' afslutning var blevet blokeret.

Det var en velspillet kamp i et højt tempo, hvor det var Tottenham, der klart styrede løjerne.

Ligesom i første halvleg fortsatte Tottenham i anden halvleg med at skabe flere store chancer, hvor angriber Richarlison blandt andet med 20 minutter tilbage missede en stor hovedstødsmulighed.

De mange brændte Tottenham-chancer endte med at koste dyrt, da James Ward-Prowse med lidt over et kvarter tilbage udnyttede et kæmpe Tottenham-koks i defensiven og bragte gæsterne foran 2-1.

I slutminutterne pressede Tottenham på, men det lykkedes ikke for hjemmeholdet at levere den pointgivende udligning.

Tidligere torsdag fik Everton sig en tiltrængt sejr i bunden af tabellen, da klubben fra Liverpool på hjemmebane slog Newcastle med hele 3-0.

/ritzau/