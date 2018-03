West Hams anfører, Mark Noble, kaldte stemningen på London Stadium i lørdagens Premier League-kamp mod Burnley (0-3) 'forfærdelig', og han opfordrede fansene til at styre sig.

I anden halvleg af kampen løb flere fans på banen, og en af dem fik Mark Noble personligt nedlagt.

»Jeg er West Ham-fan, og jeg har altid beskyttet klubben. Og hvis nogen angriber mig, så forsvarer jeg mig,« sagde Mark Noble efter kampen til BBC.

Ud over baneløberne lykkedes det for tusindvis af fans at samle sig foran Director's Box, hvor to af ejerne, David Gold og David Sullivan, måtte eskorteres ud af stadion af politiet for deres sikkerheds skyld.

Derudover blev stemningen så ubehagelig, at der var børn, som måtte have beskyttelse på Burnleys udskiftningsbænk.

Kontrollører får her ført en af baneløberne væk. Foto: BEN STANSALL Kontrollører får her ført en af baneløberne væk. Foto: BEN STANSALL

Mark Noble mener, at problemerne mellem fansene og især ledelsen begyndte, da klubben i 2016 valgte at flytte fra det lille Boleyn Ground, som tilhængerne elskede, til det større London Stadium, som tilhængerne til gengæld ikke bryder sig om.

»Der har været noget de sidste to år - lige siden vi skiftede stadion,« sagde Mark Noble.

»Når vi taber her, sviner folk ledelsen til. Og i dag havde folk åbenbart fået nok,« sagde den 30-årige West Ham-anfører.

»Stemningen i dag var forfærdelig. Vi ved godt, at utilfredsheden ikke er møntet på spillerne, men alligevel. Jeg håber, at det her trods alt var, hvad der skulle til, for at fansene kunne få luft. Og at vi sammen kan sørge for, at klubben undgår nedrykning. Det er det eneste, der betyder noget,« tilføjer Mark Noble, som opfordrer fansene til at gemme deres frustrationer væk til sommerpausen.

Stemningen blev meget anspændt efter West Hams nederlag til Burnley. Foto: DAVID KLEIN Stemningen blev meget anspændt efter West Hams nederlag til Burnley. Foto: DAVID KLEIN

»Til den tid kan der måske gøres noget ved det,« sagde han med henvisning til, at klubben til sommer kan sælge og købe spillere.

West Ham har fordømt urolighederne, og det har det engelske fodboldforbund (FA) også.

»Vi vil nu afvente dommerens rapport, før vi tager stilling til, om det skal have konsekvenser for klubben,« lyder det i en officiel udtalelse fra FA ifølge London Evening Standard.

