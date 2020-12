Liverpool dominerede, men måtte nøjes med 1-1 hjemme mod bundholdet West Bromwich Albion.

Premier Leagues tophold, Liverpool, var søndag aften offer for et veludført pointtogt på Anfield.

Bundholdet West Bromwich Albion slap nemlig fra Anfield med et enkelt point, da opgøret trods tung Liverpool-dominans endte 1-1.

Det var rutinerede Sam Allardyces anden kamp som manager i West Bromwich, og han havde valgt en yderst defensiv taktik, der noget overraskende endte med at kaste et point af sig.

Liverpool var ellers i boldbesiddelse fra næsten start til slut, og med Sadio Manés 1-0-mål allerede i det 12. minut pegede alt i retning af en sikker hjemmesejr.

Mané tæmmede bolden med brystet i feltet, og i sin næste berøring flugtede han den i mål.

Føringen burde være blevet udbygget i den resterende del af en første halvleg, hvor hjemmeholdet havde bolden i mere end 80 procent af tiden og lystigt skød på mål, mens gæsterne kun stod omkring eget felt og parerede.

Kampbilledet var på mange måder det samme i anden halvleg, om end West Bromwich-offensiven trods alt rørte mere på sig.

Da Karlan Grant med 19 minutter tilbage af opgøret brændte en friløber, skulle man tro, at Liverpool-spillerne havde fået den nødvendige forskrækkelse, men nej.

Ti minutter senere steg Semi Ajayi til vejrs og headede en uventet udligning i kassen.

Siden tillod Roberto Firmino sig at brændte en kæmpe chance tæt under mål, og så kunne West Bromwich tage et point med hjem til regnskabet om at undgå nedrykning. Holdet er fortsat næstsidst, men har nu kun fem point op til den rigtige side af nedrykningsstregen.

Liverpool har tre point ned til bysbørnene Everton på andenpladsen efter 15 spillerunder.

Tidligere søndag vandt Leeds 1-0 hjemme over Burnley, mens West Ham og Brighton spillede 2-2.

/ritzau/