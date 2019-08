En af de helt store fodboldstjerner gennem de sidste 15 år har valgt at trække stikket.

Hollandske Wesley Sneijder lægger nemlig støvlerne på hylden og foretager sig et lidt overraskende karriereskifte.

I en video på fodboldklubben FC Utrechts Youtube-kanal annoncerer 35-årige Sneijder, der født og opvokset i Utrecht, at han slutter sig til klubbens business-departement. På en måde.

»Min forbindelse til byen er stærk. Jeg er stoppet med at spille fodbold nu, og jeg har et ønske om at få et sted at kunne dele mine minder,« siger det hollandske fodboldikon, som har købt en VIP-boks på Utrechts hjemmebane.

Wesley Sneijder var med for det hollandske landshold helt frem til 2018, hvor man ikke kvalificerede sig til VM i Rusland. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Wesley Sneijder var med for det hollandske landshold helt frem til 2018, hvor man ikke kvalificerede sig til VM i Rusland. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Den offensive kreatør går på fodboldpension med visheden om, at han er den spiller, der har spillet flest landskampe for det hollandske landshold gennem tiderne.

134 gange har han repræsenteret "Oranje". Han var med til at tage VM-sølv i 2010, hvor hollænderne blev besejret af Spanien i finalen.

Selv om han kommer fra Utrecht, slog han fodboldmæssigt igennem i Amsterdam-klubben Ajax', hvor han tog springet fra ungdomsakademiet og ind på det stjernespækkede førstehold.

Han scorede blandt andet to gange mod Michael Laudrups Brøndby, da Ajax i august 2005 spillede sig i Champions League på vestegnsklubbens bekostning.

Siden fulgte en udlandskarriere i Real Madrid, Inter, Galatasaray, Nice og Al-Gharafa. I 2010 vandt han Champions League med Inter.

Senest var hollænderen i medierne for en knap så spændende sag.

Her endte en meget våd bytur galt, da han blev anholdt efter at have smadret en bil og tisset på den. Læs mere her.

