Han er en af de mest velkendte fodboldstemmer i Danmark. Og Carsten Werge er for alvor ved at være ovenpå igen efter et hårdt sygdomsforløb.

Det fortæller den 61-årige fodboldkommentator i et stort interview med Liebhaverboligen.

Det ændrer dog ikke på, at han husker forløbet som hårdt, og der kom også nogle ting med i bagagen.

»På det mentale plan blev jeg ramt af en kolossal skyldfølelse. Det var ikke særlig rationelt, men jeg tænkte meget over, hvad det var, jeg udsatte min familie for af bekymringer. Sygdomsperioden væk fra min normale hverdag satte tankerne i gang,« siger Carsten Werge, der ofte har dannet makkerpar med Per Frimann i kommentatorboksen.

I februar 2019 fortalte han til B.T, hvordan han otte måneder forinden – i juni 2018 – blev indlagt som følge af voldsomme mavesmerter. Alt imens hans næstældste datter stod klar til at springe ud som student, blev han ramt af akut betændelse i bugspytkirtlen.

»Jeg blev lagt i koma, fordi mine lunger klappede sammen, jeg fik blodpropper og flere andre ting. Jeg var i koma i et par uger, inden de tog mig ud igen. Jeg havde et kæmpe infektionstal på over 600, kan jeg se i min journal i dag. Så jeg var helt vildt syg,« fortalte Carsten Werge, der kæmpede for livet først i koma og siden i hospitalssengen.

Offentligheden hørte ikke om hans tilstand før før ni måneder efter sygdommens indtræden.

Det var i februar 2019, han gjorde comeback på Superliga-skærmen efter det lange forløb, der satte tankerne i gang hos den velkendte kommentator, som understreger, at han virkelig har lært at værsætte sit liv.

»Jeg spurgte mig selv: 'Hvorfor har du været så egoistisk i så mange af dine valg, Carsten?' Skyldfølelsen er gradvist forsvundet, men jeg er blevet mere opmærksom på behovene hos mine nærmeste,« siger Carsten Werge, der desuden fortæller, at han har ændret i sine arbejdsvaner og er blevet glad for at gå ture, til Liebhaverboligen.

Han har tidligere fortalt, hvordan blandt andet tv-kollegaen Jes Dorph-Petersen var der for ham under sygdomsforløbet.