Florian Kohfeldt er færdig som cheftræner i Werder Bremen, der kæmper for overlevelse i Bundesligaen.

Bundesligaklubben Werder Bremen har fyret cheftræner Florian Kohfeldt med øjeblikkelig virkning. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Fyringen kommer, efter at Werder Bremen lørdag tabte 0-2 til Augsburg.

Dermed skal den nordtyske klub ud i en skæbnekamp i sidste spillerunde 22. maj mod Borussia Mönchengladbach om overlevelse i Bundesligaen.

Werder Bremen ligger i øjeblikket på 16.-pladsen, som skal spille playoff om en plads i Bundesligaen.

Klubben har et enkelt point ned til FC Köln under nedrykningsstregen, mens der er et point op til Arminia Bielefeld på 15.-pladsen, der vil sikre endnu en sæson i den bedste tyske liga.

Til at stå i spidsen for holdet i sidste spillerunde har klubben hevet en gammel kending på banen.

60-årige Thomas Schaaf overtager cheftrænerposten for resten af sæsonen.

Schaaf var cheftræner i Werder Bremen fra 1999 til 2013 og vandt blandt andet "the double" med klubben i 2004.

/ritzau/