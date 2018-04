Arsenal-manager Arsène Wenger var frustreret over torsdagens 1-1-resultat hjemme mod Atlético Madrid.

London. Foran 1-0 mod blot ti Atletico Madrid-spillere skulle Arsenal have været i stand til at holde føringen.

Men London-klubben indkasserede i stedet et mål og spillede 1-1 hjemme mod Atlético Madrid i den første af to Europa League-semifinaler.

Det var Arsenal-manager Arsène Wenger ikke tilfreds med, og han havde svært ved acceptere resultatet.

- Det var det værst mulige resultat efter omstændighederne. Vi er meget frustrerede og skuffede over dette, siger Arsène Wenger til Kanal 6.

- Vi skabte et antiklimaks ved at forære et mål væk. Det hele gik galt til slut, mener franskmanden.

Det var Atletico Madrid-angriberen Antoine Griezmann, som scorede til 1-1, da flere Arsenal-spillere begik fejl i egen forsvarszone.

- Vi lavede en defensiv fejl. Og vi lavede fejlen, da vi ikke havde råd til det. Det er svært at sluge.

- Men vi skal rejse os fra dette. Vi skal score i Madrid, intet er umuligt. Vi skal styrke vores tro på, at det kan lade sig gøre, siger Arsène Wenger.

Der er returkamp i Madrid om en uge.

/ritzau/