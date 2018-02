Pierre-Emerick Aubameyang og Henrikh Mkhitaryan fandt hinanden godt i deres første Arsenal-optræden sammen.

Sæsonen har været noget af en rutsjetur for Arsenal, men lørdag aften kunne manager Arsène Wenger læne sig tilbage og nyde sit hold, der især på baggrund af en blændende første halvleg slog Everton 5-1.

Det var på en aften, hvor holdets nye stjerner Pierre-Emerick Aubameyang og Henrikh Mkhitaryan for første gang spillede sammen i Arsenal. Tidligere i karrieren har de spillet sammen i Borussia Dortmund.

Aubameyang, der også er hentet i Dortmund i det netop overståede transfervindue, scorede i sin debut, mens Mkhitaryan, der kom fra Manchester United, kvitterede ved at lægge op til tre scoringer.

Det glædede selvsagt den franske manager.

LÆS OGSÅ: Drømmehalvleg: Arsenal ydmyger Everton

»Det er meget tidligt at sige, men de ser ud til at have kvaliteten til at integrere sig i det spil, vi gerne vil spille.«

»De er hurtige, smidige, har skarpe bevægelser og vil have bolden. Det er meget positive tegn,« lyder det fra Arsène Wenger.

En efterhånden garvet Arsenal-spiller - Aaron Ramsey - kunne dog også sole sig efter en sublim præstation.

Midtbanespilleren scorede således hattrick. De to første mål satte han ind i de første 19 minutter, hvor Arsenal scorede tre gange.

Evertons defensiv tenderede til det pinlige i første halvleg, som endte 4-0.

Manager Sam Allardyces analyse var ikke mild.

- Jeg er ikke frustreret, jeg er sur. Jeg er meget sur på de spillere, der leverede på det niveau. Det var uacceptabelt, tordner Allardyce.

Med nederlaget ligger Everton nummer ti i Premier League.

Trods sejren ligger Arsenal fortsat nummer seks med fem point op til Chelsea på den fjerdeplads, der giver adgang til Champions League i næste sæson. Chelsea har endda spillet en kamp færre.

/ritzau/