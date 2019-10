For andet år i træk røg DC United med Wayne Rooney ud i første runde af MLS-slutspillet.

Den engelske fodboldstjerne Wayne Rooney har spillet sin sidste kamp i den nordamerikanske fodboldliga MLS.

Natten til søndag dansk tid blev Rooneys arbejdsgiver, DC United, slået ud i første runde af ligaens slutspil, da udekampen mod Toronto blev tabt 1-5 efter forlænget spilletid.

Wayne Rooney blev udskiftet efter 105 minutter, da pladsen i kvartfinalen var forduftet som følge af tre Toronto-scoringer på ti minutter.

Når transfervinduet åbner ved årsskiftet, vender Rooney tilbage til engelsk fodbold og skifter til Derby i den næstbedste række.

Hans halvandet år lange ophold i MLS vil være en kedelig fodnote i hans lange og glorværdige karriere.

Den amerikanske liga havde ellers håbet at få sin næste David Beckham, men Rooneys aftryk sportsligt og kommercielt har ikke nået landsmandens højder.

Ganske vist fik Rooney sit hold frem til slutspillet i begge sine MLS-sæsoner, men holdet vandt aldrig en slutspilskamp med englænderen på holdet.

DC Uniteds cheftræner, Ben Olsen, takker 33-årige Wayne Rooney for en god indsats i MLS.

- Det var en ærgerlig måde for ham at slutte af på. Men jeg synes, at han har sat sit aftryk i klubben, og han har været en god holdkammerat, siger træneren ifølge Reuters.

Tiden i USA står i kontrast til Rooneys succesfulde karriere i Everton, Manchester United og på det engelske landshold.

Med 208 mål er han den næstmest scorende i Premier Leagues historie efter Alan Shearer. Til gengæld har Rooney rekorden for flest mål på det engelske landshold, for hvem han har lavet 53 fuldtræffere.

Hans cv tæller blandt andet fem engelske mesterskaber og en Champions League-titel.

/ritzau/