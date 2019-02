DC United-angriberen Wayne Rooney mener, at han stadigvæk har kvaliteterne til at spille i Premier League, hvor han tidligere har spillet 491 kampe.

All time-topscoreren i både Manchester United og for det engelske landshold Wayne Rooney tilsluttede sig i juni måned DC-United for en kontrakt på tre et halvt år.

Angriberen, der nu er blevet 33 år gammel har været essentiel i DC Uniteds succes i at opnår playoff-pladserne i dette års MLS-sæson.

12 mål og seks assists i 21 kampe er det blevet til. Rooney kan dog ikke kun i USA, hvis det står til ham.

Wayne Rooney fik sidste år en afskedskamp med det engelske landshold. De spillede mod USA.

»Hvis jeg skal være helt ærligt, ved jeg kvalitetsmæssigt, at jeg stadig kan spille i Premier League,« siger Rooney til CNN.

»Jeg ved det. Jeg har altid været en selvtillidsfuld person, og derfor har jeg også haft store forventninger til mig selv.«

Rooney vandt fem Premier League-trofæer i sin tid i engelsk fodbold, ligesom han en enkelt gang er blevet kåret til årets spiller i Premier League. Det blev han i 2009/2010-sæsonen.

Wayne Rooney har desuden repræsenteret det engelske landshold 120 gange.