Wayne Rooney er ikke et sekund i tvivl, når han skal fremhæve den bedste træner, han har haft i sin lange karriere.

Mange ville sikkert have gættet på, at Rooney – som så mange andre Manchester United-legender – ville fremhæve Sir Alex Ferguson.

Men det er ikke den iltre skotte. Heller ikke Jose Mourinho eller Fabio Capello.

Rooney peger derimod på Louis van Gaal, som ellers var meget udskældt og upopulær, da han stod i spidsen for Manchester United i perioden 2014-2016.

»Van Gaal er med afstand den bedste træner, jeg har arbejdet med – 100 procent.«

»Hans taktiske evner, hans måde at forberede sig på og hans opmærksomhed på de mindste detaljer var fantastisk efter min mening. Det beundrede jeg ham for. Jeg har aldrig set den slags før,« siger 33-årige Wayne Rooney til Daily Mirror.

Wayne Rooney, som i dag spiller for den amerikanske MLS-klub D.C. United, erkender, at hans forhold til Louis van Gaal ikke altid var perfekt, men han lærte meget af den karismatiske hollænder, inden træneren blev fyret i sommeren 2016.

»Van Gaal ved, at det er hårdt for spillerne med den måde, han arbejder på. Det gjorde jeg ham opmærksom på dengang, og det havde vi en god snak om,« siger Rooney, som er ærgerlig over, at opholdet i United endte med en fyreseddel til van Gaal.

»Jeg fortryder, hvordan det hele sluttede, men jeg er helt sikker på én ting – jeg har lært en masse fra ham, og det kommer jeg helt sikkert til at bruge, når jeg bliver manager,« siger Wayne Rooney, der selv stoppede i Manchester United i 2017.

Dermed åbner Rooney – igen – op for, at han gerne vil gå manager-vejen, når han en dag stopper sin aktive karriere. Akkurat som de tidligere landsholdskammerater Frank Lampard og Steven Gerrard, der lige nu står i spidsen for henholdsvis Derby og Glasgow Rangers.

»Det er fantastisk at se, at Frank og Steve har fået chancen i disse store klubber. Det giver også mig håb, for jeg tænker også på den slags.«

»Men lige nu nyder jeg mit liv som fodboldspiller. Jeg vil vindere flere trofæer. Fysisk har jeg det godt, og jeg er stadig ambitiøs. Men når min karriere er slut, vil jeg overveje alle muligheder,« siger angriberen.