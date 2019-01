Watford har onsdag suspenderet sin træner, Darren Sarll - der står i spidsen for klubbens ungdomsakademi, for døren. Flere beskylder ham for at have ydmyget de unge spillere.

Det skriver Daily Mail.

De første forlydender går på, at Darren Sarll ikke kun har mobbet sine spillere, men at mobningen skulle have foregået i en så voldsom grad, at flere af klubbens unge talenter har følt sig direkte ydmyget.

Derfor har Watford valgt at suspendere Sarll, mens klubben nu har igangsat en intern undersøgelse af sagen. Det sker, da klubben vil have sagen ud af verden hurtigst muligt.

Watfords Isaac Success fejrer sin scoring i lørdags. Foto: SCOTT HEPPELL Vis mere Watfords Isaac Success fejrer sin scoring i lørdags. Foto: SCOTT HEPPELL

Ifølge Daily Mail har der dog ikke været tale om diskrimination af spillere.

Premier League skulle også være blevet informeret om sagen, der lige nu stjæler overskrifter i de britiske medier.

Derfor skulle den bedste, engelske liga også have sendt sine chefer en tur til Watfords træningsanlæg i Hertfordshire, da de vil forhøre sig om, hvad der ligger til grund for anklagerne.

35-årige Darren Sarll ankom til Watford i sommer, hvor han skulle hjælpe de unge spillere i overgangen fra ungdomsakademiet til Premier League-truppen.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

Og husk. B.T. Sport dækker transfervinduets lukning intenst.

B.T.s podcast ‘Transfervinduet’ går i ruden! Torsdag ved midnat lukker transfervinduet i med et brag. B.T. sender live tv hele dagen fra 7.30. Hvem køber, hvem sælger - og hvor ruller millionerne? Få alt ét sted og vær selv en aktiv medspiller, når der handles og spildes. Byd allerede nu ind med sladder og rygter på Twitter via #andellerej. Så tjekker vi op. Vi ses torsdag - fra morgen til midnat!