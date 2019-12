For en uge siden lå Watford sidst, men syv point i tre kampe har skærpet nedrykningskampen i Premier League.

Kampen for at undgå nedrykning fra Premier League lader til at blive særdeles tæt.

Med en 3-0-sejr over Aston Villa sørgede Watford for at samle en stor gruppe hold lige omkring nedrykningsstregen.

Blot fire point adskiller Watford på 19.-pladsen fra Bournemouth på 16.-pladsen, og endnu flere hold er i farezonen for at blive revet ned i det fortættede bunddrama.

Troy Deeney scorede de to første mål for Watford, der også havde Ismaïla Sarr på måltavlen. De to sidste mål blev endda scoret i undertal, da Adrian Mariappa blev udvist efter en lille times spil.

For mindre end en uge siden var Watford placeret på sidstepladsen, men en sejr over Manchester United, uafgjort mod Sheffield United plus lørdagens sejr over Aston Villa har givet syv point.

I alt skal der findes tre nedrykkere i Premier League, og i øjeblikket ser det værst ud for Norwich, der senere lørdag møder Tottenham.

Norwich har 12 point på sidstepladsen med Watford (16 point) og Aston Villa (18 point) foran sig.

Over nedrykningsstregen har West Ham 19 point og Philip Billings Bournemouth 20 point.

Southampton med Pierre-Emile Højbjerg på midtbanen spillede 1-1 hjemme mod Crystal Palace og har 22 point på 15.-pladsen.

Holdets danske anfører fik i begyndelsen af kampen flået sin trøje i stykker. Højbjerg måtte ud på sidelinjen for at få en ny, før han kunne fortsætte kampen.

/ritzau/