60 år som sæsonkortholder.

Det er nok noget, de færreste fodboldfans kan prale af, men ikke desto mindre er det, hvad en 80-årig demensramt Watford-fan kan skrive på sit cv.

Og efter så mange år som fast støtte på tribunen, skulle man tro, manden havde oplevet det meste, men efter sidste uges hjemmekamp mod Crystal Palace, fik han alligevel en oplevelse udover det sædvanlige.

Det startede egentlig uheldigt for Watford-fanen, da han efter kampen ikke kunne starte sin bil på grund af mangel på batteri, og derfor besluttede han at gå de cirka 16 kilometer hjem.

36-årige Ben Foster. Foto: ANDREW BOYERS

Undervejs faldt den 80-årige super-fan i grøften, men heldigvis holdt en bil ind til siden for at hjælpe til. Det viste sig at være Watford's målmand Ben Foster, der sammen med sin kone og far havde fået øje på den ældre mand i vejkanten.

Den tidligere Manchester United- og engelske landsholdsspiller valgte herefter at tage den ældre mand med hjem, så han kunne blive vasket og få noget tørt tøj på.

Men ikke nok med det, så tilbød Ben Foster også, at den 80-årige fan kunne komme og holde jul hos dem i stedet for at sidde alene derhjemme.

Efterfølgende er historien om det rørende tilbud gået viralt på Twitter, hvor Ben Foster hyldes for sin handling af flere brugere:

'Det her er klasse'.

'Et fantastisk menneske, en rollemodel for den yngre generation og en rigtig god målmand'.

'Fantastisk tilbud. Godt gået, Ben Foster'.

'Respekt for det'.

Den 36-årige målmand skulle eftersigende også have tilbudt super-fanen at betale fornyelsen af sæsonkortet, hvis den 80-årige mand er frisk nok til at kunne støtte sit hold fra tribunen i næste sæson.

Watford FC har også allerede kommenteret på den rørende hjælp fra klubbens målmand midt i juletiden:

'Super Ben - både på og uden for banen', skriver klubben på sin Twitter-profil.

Ben Foster har optrådt otte gange for det engelske fodboldlandshold.