Watfords målmand Ben Foster undskylder, efter at han ikke sparkede en bold væk, hvilket kostede et mål.

- Jeg har sagt undskyld til drengene. Han er for hurtig, siger Watfords målmand Ben Foster efter 0-1-nederlaget til Arsenal.

Efter ti minutter scorede Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang et bizart mål, da Watfords Daryl Janmaat spillede bolden tilbage til Foster i målet, der tøvede for længe med at skyde den væk.

- Jeg prøvede at trække bolden over til mit venstre ben og spille den, men før jeg vidste af det, var Aubameyang over mig, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- I bagklogskabens lys skulle jeg bare have skudt den væk så hurtigt som muligt. Også selv om den ender ude på tilskuerrækkerne, siger Ben Foster.

Minuttet efter gik Watford-angriber Troy Deeney helt i sort og stangede en albue i ansigtet på gæsternes Lucas Torreira.

Det resulterede i et rødt kort og 80 minutter med en mand i undertal for hjemmeholdet.

Watford formåede dog at undgå yderligere brølere i første halvleg og overlevede med en stabil indsats at indkassere yderligere.

Det var stadig tilfældet efter en times spil, hvor Foster revancherede sig lidt med en flot redning på et forsøg fra Henrikh Mkhitaryan.

Presset på Watford blev intensiveret, men Arsenal formåede ikke at lukke opgøret i fasen, og så ramte et drøn fra hjemmeholdets Adam Masina pludselig overliggeren.

Watford var langt fra slået endnu og lurede på kontrastød, mens Arsenal var mest på bolden. Og efter en hektisk afslutning formåede gæsterne at køre sejren hjem.

Med sejren spillede Arsenal sig på fjerdepladsen i Premier League.

/ritzau/