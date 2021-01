Danske Philip Zinckernagel kan få sine første minutter i Watford-trøjen på udebane mod Manchester United.

Debut mod Manchester United. På Old Trafford.

Det kan blive realiteten for den danske fodboldspiller Philip Zinckernagel, som lørdag er med i Watfords trup til udekampen i FA Cup.

- Jeg har fået indikationer på, at jeg skal spille, men jeg tror ikke, at jeg kommer til at starte.

- Men det bliver en mega fed oplevelse. Jeg glæder mig bare til at spille, siger han ifølge norsk TV2.

26-årige Zinckernagel skiftede tidligere i januar til Watford fra norske Bodø/Glimt efter en noget nær perfekt sæson i Eliteserien.

Her vandt han mesterskabet med klubben, scorede 19 mål og blev kåret som sæsonens bedste spiller i den norske fodboldliga, hvor han også lavede flest måloplæg.

Watford rykkede i sommer ned i Championship efter fem sæsoner i det bedste selskab, Premier League.

Holdet har fået en blandet start på tilværelsen på næstøverste hylde og ligger efter 22 kampe på sjettepladsen. Watford trænes af den tidligere fodboldspiller Xisco.

- Jeg er blevet taget godt imod og har det godt. Nu er der en tilvænningsperiode, hvor jeg skal vænne mig til mine medspillere og spillestilen, siger Philip Zinckernagel.

Zinckernagel er den første dansker, der kan få spilletid for Watford, siden Allan Nielsen forlod klubben i sommeren 2003.

Kampen i tredje runde af FA Cuppen mellem Manchester United og Watford fløjtes i gang klokken 21 dansk tid.

/ritzau/