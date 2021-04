Et mål på straffespark af Daniel Wass var med til at sørge for, at Valencia spillede 2-2 med Real Sociedad.

Der var danskermål, da Valencia søndag tog imod Real Sociedad i La Liga.

Daniel Wass kom således igen på tavlen for Valencia, der vendte 0-2 til 2-2 og et enkelt point mod det baskiske hold.

Danskeren satte gang i Valencias comeback, da han et kvarter inde i anden halvleg reducerede til 1-2 på et straffespark.

Det er Wass' andet mål for Valencia inden for de seneste fire uger og hans tredje scoring i 2021. I alt har han nu nettet fire gange i sæsonen.

Valencias comeback betyder, at Sociedad på femtepladsen nu har 11 point op til top-4 og en plads i næste sæsons Champions League-gruppespil.

Baskerne startede sæsonen godt, men på det seneste har resultaterne haltet. De seneste fire ligakampe er endt uden sejr.

Valencia befinder sig i et tæt midterfelt i den spanske liga. Klubben har 34 point på 13.-pladsen.

Daniel Wass har været fast mand i den danske landsholdstrup de seneste par år og var med, da Danmark for nylig indledte VM-kvalifikationen med tre sejre i lige så mange kampe.

/ritzau/