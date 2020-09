Daniel Wass' klub, Valencia, har været under heftig kritik for ejer Peter Lims ledelse, som er gået ud over blandt andre Wass' gode ven Dani Parejo.

Parejo havde spillet i klubben siden 2011 og bygget sig op til at blive anfører for det hold, han elskede.

Derfor var han helt uforberedt på, at Valencia-ejeren pludselig valgte at sælge ham til Villarreal. Et skifte, der fik fans til at protestere over Lims ageren. Klubben sørgede endda ikke for, at Parejo kunne sige ordentligt farvel, og han var tvunget til at afholde sin egen pressekonference, hvor han brød sammen i gråd.

Dani Parejo bids farewell to Valencia after 9 years:



"My oldest son Dani asks me, 'How am I going to change teams if he's always been a Valencia fan?' I told him football is like that, it's sad, but at the end, children are children."pic.twitter.com/CW75vUAiOy — Zach Lowy (@ZachLowy) August 12, 2020

Den danske landsholdsspiller Daniel Wass er gode venner med Parejo, hvis afsked er et godt eksempel på, hvorfor Valencia-fans har været på barrikaderne gennem længere tid.

»Dani og jeg er rigtig, rigtig tætte. Vi bor samme sted og ses privat. Jeg var selvfølgelig ked af, at han røg. Han var en vigtig spiller for holdet og anfører. Personligt er han en rigtig god ven.«



Hvad synes du om måden, han blev sagt farvel til på?

»Det er selvfølgelig ærgerligt. Det er ikke det farvel, han ønskede. Dani ønskede at slutte sin karriere i klubben, men fodbold er en mærkelig sport på de punkter. Det var lidt ærgerligt,« siger Wass.

I starten af august var der skriverier om, at klubben havde sat hele truppen til salg. Men Wass har tidligere fortalt til B.T, at han ingen steder skal. Og det slår han igen fast. Han har fået at vide af klubben, at de ikke slipper ham.

»Nu skal du ikke tro på alt, hvad pressen skriver. Jeg skal ingen steder. Det kommer ikke til at ske. Klubben er glade for mig, og de ser mig som en del af det nye hold,« siger Wass og forholder sig til den kaotiske situation, der har omgærdet klubben.



»Vi har fået en ny træner (Javi Garcia, red.), en utrolig dygtig træner – det bliver spændende. Vi går en spændende tid i møde. Selvfølgelig er der røget nogle profiler, men jeg er glad for, hvor jeg er. Som spiller mærker man ikke så meget til det,« siger Wass.



Danskeren har stadig kontrakt med Valencia frem til 2022.

Wass var med i startopstillingen i lørdagens Nations League-kamp mod Belgien, hvor han startede som højre back i Kasper Hjulmands første kamp som dansk landstræner.