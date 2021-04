Ifølge Valencia-spillere pressede officials holdet tilbage på banen, da de udvandrede i protest mod racisme.

Valencias spillere udvandrede søndag i midten af første halvleg i holdets La Liga-kamp mod Cadiz, efter at Mouctar Diakhaby angiveligt blev udsat for racisme af hjemmeholdets Juan Cala.

Det skyldtes ifølge den danske landsholdsspiller Daniel Wass, at spillerne mente, at kampen ikke kunne fortsætte efter episoden.

Det skriver han efter kampen på Instagram.

- Vi har i dag (søndag, red.) set en meget alvorlig episode. Min kammerat og ven Diakhaby er blevet udsat for racisme af en modstander. Vi forlod banen, fordi kampen ikke kunne fortsætte efter sådan en handling, skriver Wass.

Efter ti minutter i omklædningsrummet vendte Valencias spillere dog tilbage på banen, og kampen blev genoptaget.

Daniel Wass antyder i sit opslag, at det blandt andet skyldtes pres fra kampens officials.

- Diakhaby bad os om at gå ud og spille, fordi man fortalte os, at vi ville blive straffet med pointtab fra i dag og måske mere. Det er en skam, at disse ting finder sted. Der er meget at gøre, afslutter danskeren sit opslag.

Samme melding lyder fra Valencias forsvarsspiller José Gayá.

- Vi blev fortalt, at vi var nødt til at spille videre, fordi de ellers ville tage tre point fra os og måske mere, hvis vi ikke gjorde det, siger han til mediet Movistar ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han tilføjer, at Mouctar Diakhaby er "knust" over situationen, og at han hørte den kommentar, som Cala sendte i retning af franskmanden.

- Det var en meget grim fornærmelse, som jeg ikke ønsker at gentage, siger han.

La Liga har ifølge Reuters ikke svaret på henvendelser om en kommentar vedrørende Gayas udtalelser.

Valencia siger i en meddelelse, at "i dag (søndag, red.) er en trist dag for vores sport. Vi tabte ikke bare en kamp i dag, vi tabte fodboldens respekt og ånd".

Cadiz' træner, Álvaro Cervera, siger, at Juan Cala har forsikret ham om, at han ikke sagde noget upassende til Mouctar Diakhaby.

Cadiz siger i en meddelelse, at klubben "er imod enhver form for racisme eller xenofobi", og at "vi ikke tvivler på nogen af vores spilleres ærlighed".

Søndagens opgør endte 2-1 til Cadiz, der scorede sejrsmålet to minutter før tid.

/ritzau/