Valencia sled og slæbte i anden halvleg og besejrede FC Barcelona 2-1 i Copa del Rey lørdag aften.

Valencia og Daniel Wass fuldendte lørdag aften en fornem sæson med at vinde den spanske pokaltitel.

Her blev FC Barcelona slået 2-1 i finalen i Copa del Rey, og dermed brød Valencia Barcelonas stime af pokalsejre de seneste fire år.

Det er Valencias ottende pokaltitel og klubbens første siden 2008, og Valencia kan se tilbage på en sæsonafslutning, der bød på kvalifikation til Champions League i sidste spillerunde og en pokaltriumf.

Trods et spansk mesterskab hænger der derimod endnu mørkere skyer over FC Barcelona efter en katastrofal afslutningen på sæsonen for catalanerne.

Barcelona røg ud af Champions League i semifinalen, da Liverpool vendte 0-3 til en samlet 4-3-sejr i returopgøret, og stemningen er næppe høj i klubben efter finalenederlaget i Copa del Rey.

Daniel Wass var med fra start i triumfen i Sevilla, og danskeren sled og slæbte og var helt færdig i slutfasen, hvor Barcelona pressede hårdt.

Valencias Rodrigo Moreno Machado fik en enorm mulighed for at score efter kun fire minutter, men afslutningen blev for dårlig.

Herefter var Barcelona i kontrol i en periode, men efter 21 minutter blev en lang bold sendt frem til José Gaya i venstre side.

Valencia-spilleren tæmmede bolden perfekt og fandt Kévin Gameiro med en aflevering skråt tilbage.

Gameiro modtog bolden på kanten af feltet, tog et træk og hamrede bolden i mål bag Barcelona-keeper Jasper Cillessen til 1-0 til Valencia.

Føringen blev udbygget efter lidt over en halv time.

Carlos Soler overløb Jordi Alba i højre side og sendte bolden knaldhårdt ind i feltet. Den endte lige i hovedet på Rodrigo, som pandede Valencia foran 2-0.

Barcelona-træner Ernesto Valverde reagerede efter pausen og sendte både Malcolm og Arturo Vidal på banen med det samme.

Lionel Messi viste sin klasse ti minutter inde i anden halvleg, da han snød et par modspillere med rapt fodskifte og med ydersiden af venstre fod sendte bolden på træværket.

Valencia virkede i gear i første halvleg, men med en halv time igen, var det Barcelona, der nu svang taktstokken.

Gerard Pique forsøgte sig uden held, inden Messi nemt reducerede med 20 minutter igen efter et hjørnespark.

Så lagde Barcelona et tungt pres i resten af opgøret, men dybt inde i overtiden fik Valencia to enorme muligheder for at score efter kontraløb, men kræfterne var væk.

De holdt dog akkurat til at slide pokalsejren hjem.

/ritzau/