»Det er dejligt.«

Spontant flyver det ud af munden på Valencia-spilleren Daniel Wass.

Den 29-årige altmuligmand på en fodboldbane er tilbage på landsholdet under Åge Hareide, der har taget ham til nåde efter en intern kontrovers.

Men alt ligger er talt ud mellem de to, og Valencia-spilleren kan derfor på fredag spille sin første landskampe siden november 2016, når Danmark møder Irland i EM-kvalifikationen.

Daniel Wass med sin hustru, Mie Wass. Foto: Nils Meilvang

»Det er jo det, jeg hele tiden har sagt, at jeg gerne vil tilbage på landsholdet, så det er dejligt. Jeg håber bare på at få så mange minutter som muligt,« siger Daniel Wass til B.T., der søndag fangede ham på den røde løber til Fodboldfondens Velgørenhedsgalla 2019.

Åge Hareide har ved udtagelsen af den seneste landsholdstrup fortalt, at han ser Wass spille i en af siderne - om det så er så wing eller back må tiden vise.

Selv betyder det umiddelbart heller ikke det store for Wass, hvor han skal bruges henne, eller hvad planen er for ham, når han mandag slutter sig til landsholdslejren, der har trænet en uges tid med en håndfuld gæstespillere.

»Jeg ved det ikke helt. Nu er jeg glad for at være med, og så må vi se, hvad der sker i morgen. Jeg har ikke været med i et stykke tid, så der er måske noget, der er forandret, men det ved jeg ikke. Jeg ser bare frem til at komme op i lejren og se de andre,« fortæller Daniel Wass.

Valencia-spilleren landede lørdag aften i Danmark og har ikke været en del af sidste uges landsholdssamling, da han 25. maj blev spansk pokalmester med Valencia efter finalesejr over FC Barcelona. Se højdepunkter fra finalen øverst i artiklen.

»Det har været en sjov uge. En fantastisk uge. Det er svært at beskrive, hvordan det hele har været. Det har været en helt speciel følelse at vinde sådan et trofæ med Valencia, der ikke har vundet det i mange år.«

»Man har bare kunnet se, hele byen har været én stor fest hele ugen. Det har været tre dage for os non-stop, så det har været rigtig sjovt,« siger Daniel Wass.

Foruden kampen mod Irland fredag den 7. juni, spiller Herrelandsholdet igen mandag den 10. juni mod Georgien. Begge kampe spilles i Parken.