Daniel Wass var endnu en gang blandt Brøndbys bedste og stod for assisten, da de gulblusede søndag sejrede med 1-0 hjemme over Viborg.

Og efter en tøvende start på sit Superliga-comeback, begynder den tidligere landsholdsspiller at vise sin værdi på den centrale midtbane.

Og han er lykkelig for, at han endelig har fået en fast position på Brøndbys mandskab.

»Jeg ved ikke, om jeg skulle vænne mig til Superligaen. Jeg er jo blevet kastet rundt til mange positioner. Men nu har jeg fået lov at spille én position i flere kampe og har fået lov til at at udvikle mig der. Og det går bedre og bedre,« lød det fra den rutinerede herre efter søndagssejren.

»For alle fodboldspillere er det meget rart i hverdagen kun at træne og spille én position.«

Daniel Wass, Brøndby IF jubler i Superliga opgøret på Brøndby Stadion mellem Brøndby IF og Viborg FF søndag den 8. oktober 2023. (Foto: Lars Møller/Scanpix 2023) Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix Vis mere Daniel Wass, Brøndby IF jubler i Superliga opgøret på Brøndby Stadion mellem Brøndby IF og Viborg FF søndag den 8. oktober 2023. (Foto: Lars Møller/Scanpix 2023) Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

Det var dog næppe et opgør, som Daniel Wass vil tænke tilbage på, når karrieren er slut. Kampen var generelt under niveau i samtlige 90 minutter – men det gjorde bare de tre point endnu bedre.

»Det var en af de grimmere kampe, men samtidig en af de federe sejre. Vi spiller på ingen måde prangende, og vi møder et hold, der har en rigtig god struktur – og derfor er det fedt at vinde,« understregede Wass.

Brøndby har nu vundet syv af de seneste otte kampe.

»Det ville være mærkeligt at være andet end tilfredse. Men vi ved også, at der er mange kampe endnu.«

Må vi kalde jer for guldkandidater?

»Der er mange kampe. Det er kun jer, der vil skrive om guldkandidater og sådan noget nu. Der er rigtig mange kampe tilbage.«