Fredag blev Diego Godin den 16. spiller fra Uruguays landsholdstrup, der er konstateret smittet med covid-19, efter at han vendte tilbage til sin italienske klub, Inter, fra landsholdsopgaver i Sydamerika.

De mange smittetilfælde skaber vrede både i hjemlandet og i Europa.

Sundhedsministeriet i Uruguay har givet landets fodboldforbund en bøde på 15.000 dollar for ikke at overholde covid-19-sundhedsprotokoller efter det massive udbrud af smitte, der skete, mens landsholdet var samlet til to VM-kvalifikationskampe.

Og den spanske storklub Atlético Madrid er rasende, fordi to af dens spillere er blandt de mange smittede.

Angriberen Luiz Suarez måtte sidde over, da Uruguay tirsdag hjemme tabte 0-2 til Brasilien i den sydamerikanske kvalifikationsgruppe, og Suarez er sammen med landsmanden Lucas Torreira heller ikke til rådighed, når Atlético Madrid lørdag møder FC Barcelona.

Atlético Madrids præsident, Enrique Cerez, kritiserer fodboldforbundet i Uruguay for at have haft en alt for afslappet indstilling til smitterisikoen.

- De blev ikke testet, siger han til radiostationen Cadena Ser om landsholdsspillerne og tilføjer, at i Spanien, "overvåger vi dem både før og efter en kamp og træning".

Ifølge radiostationen planlægger den spanske ligaorganisation at indgive en klage til Det Internationale Fodboldforbund, Fifa.

Uruguays sundhedsminister, Daniel Salinas, er oprørt over et foto, der er lagt ud på sociale medier, hvor ni spillere er samlet til en grillfest. Fem af dem er siden blevet testet positive.

- Der har været en mangel på omhu, siger ministeren.

/ritzau/AFP