Har du svært ved at se, hvad der sker i Europa League-finalen?

Så er du ikke den eneste.

For den store finale mellem Chelsea og Arsenal spilles på Det Olympiske Stadion i Baku, og det give nogle gevaldige udfordringer - både for tilskuere og tv-seere.

Den engelske tv-vært og eks-fodboldspiller Gary Lineker skriver på Twitter, at han lige så godt kunne være blevet hjemme, når der er så langt til fra tilskuerpladserne til banen.

You travel all that way to watch a European final and when you sit in your seat you’re not much closer to the pitch than when you left home. — Gary Lineker (@GaryLineker) 29. maj 2019

Der er langt fra banen og indtil stadion i Baku. Foto: YURI KADOBNOV

Det skyldes, at der på Det Olympiske Stadion i Baku er en løbebane - og det giver også problemer for seerne.

Produktionen i Baku står af den årsag også placeret langt væk fra banen, men zoom-knappen bliver ikke for alvor brugt. Og det får folk til at brokke sig meget over kameravinklen på tv.

Der kommer dog ikke til at være meget at gøre ved hverken kameravinkel eller stemning på stadion i anden halvleg.

