Esbjergs skuffende resultater i 1. division har på dramatisk vis sat sindene i kog i vesterhavsbyen.

En flok på 40-50 fans fik torsdag nok af udsigten til endnu en sæson på anden klasse og gik efter kampen mod HB Køge målrettet efter sportschef Jimmy Nagel Jacobsen. Både med smædesange gennem hele opgøret samt fysisk.

Således brød fansene efter sejren ifølge det lokale medie JydskeVestkysten og Esbjergs ledelse alle afspærringer og tiltvang sig med magt adgang til klubbens loungeområde for at opsøge sportschefen. Som ikke var til stede i VIP-faciliteterne.

Episoden kommer, få uger efter at fangruppen havde hængt et banner op med beskeden: 'Jimmy Nagel, tag ansvar – pak dit lort'.

B.T. har over flere dage forsøgt at få et interview med sportschefen, der er hovedmålet for fansenes frustrationer, men klubben har valgt, at det kun er direktør Brian Bo Knudsen, der indtil videre udtaler sig i sagen.

»Når det er personificeret på den måde, så synes jeg ikke, at der er nogen grund til, at han skal kommentere sagen,« siger direktøren på vegne af Jimmy Nagel Jacobsen.

Brian Bo Knudsen er klar i mælet og tager stærk afstand fra fansenes ageren.

»Vi er både kede af det og står uforstående tilbage over specielt tidspunktet for det her, og selvfølgelig hvorfor de gør det. Det var første kamp med tilskuere, og derudover er der måden, de udtrykte sig på, med den form for personhetz gennem hele kampen samt efterfølgende forsøg på at komme ind i loungesystemet,« siger han og er ikke i tvivl om, at situationen kunne være eskaleret yderligere, da fansene pludselig befandt sig i loungen.

»Jeg skal ikke spekulere i, hvad der kunne være sket, men jeg kan konstatere, at der er nogle mennesker, der bryder reglerne om, hvem der har adgang til vores VIP-faciliteter. Du ved lige så godt som jeg, at når man render forbi kontrollører og ind i et loungesystem, hvortil man ikke har adgang og samtidig råber og skriger, så fortæller det alt,« forklarer Brian Bo Knudsen, der heller ikke selv er tilfreds med sæsonens resultater.

Esbjerg har inden de sidste fem kampe i 1. division syv point op til en oprykningsplads, og meget tyder på, at klubben med de stolte traditioner forbliver i rækken:

»Vi ved alle sammen, at det her er ikke sjovt, og vi ved, at i fodbold sidder følelserne uden på tøjet, men det må ikke kamme over på den måde, at det bliver personificeret. Det er uacceptabelt,« siger Brian Bo Knudsen og forklarer om fansenes stigende utilfredshed:

»Vi har da registreret, at der inden for de seneste uger har været opsat lidt banner i nattens mulm og mørke, men ellers har det været det. Vi har ingen henvendelse fået på, at de vil mødes med os. De har ikke søgt nogen dialog med os.«

Nu har klubben så selv taget initiativ til et møde med gruppen.

»I forlængelse af det her har vi valgt at tage et møde med dem for at få afklaret deres spørgsmål. Det giver altid mening at have en dialog. De må vælge de repræsentanter, som de mener, der skal være deres talsmænd, men der bliver absolut ikke tale om et stormøde. Det har ingen interesse. Vi kommer ikke til at indbyde hverken 25 eller 50 til mødet,« understreger Esbjergs direktør og skyder på, at en håndfuld af fansene vil få en invitation til Gl. Vardevej.

Men hvis fansene forventer at få Jimmy Nagel Jacobsens hoved serveret på et fad på det møde eller grundet drøftelserne dér, kan de godt tro om.

»Nej, det kommer selvfølgelig ikke til at ske. Vi har en klar målsætning om oprykning, som stadig kan lade sig gøre, og så evaluerer vi efter sæsonen. Vi er bevidste om, at det ser rigtig svært ud på nuværende tidspunkt, men der er stadig 15 point at spille om,« påpeger direktøren.

Før mødet er der stor uenighed om, hvad der reelt skete efter torsdagens kamp mod HB Køge.

Fansene har en helt anden udlægning af forløbet. På Facebook skriver brugeren Nordvestkurve Esbjerg ifølge JydskeVestkysten en længere redegørelse:

»Efter kampen mod HB Køge ønskede en gruppe fans at tage kontakt til Jimmi Nagel og gik derfor stille og roligt mod VIP-loungen for at undersøge muligheden for en dialog. Den nederste dør ind til VIP-området stod åben, helt ubemandet. Inden gruppen nåede op til VIP-loungen, mødte de en låst dør – og vendte derfor stille og roligt tilbage mod udgangen.«

»Med ovenstående in mente kan man undre sig over, at JydskeVestkysten har omtalt episoden, som at 'Vrede EfB-fans bestormede VIP-tribune og lounge i jagt på sportschef.' Ærligt talt er den udlægning komplet i modstrid med alle de etiske grundprincipper, som danner grobund for saglig og konstruktiv journalistisk.«

»Ikke nok med at overskriften er direkte misvisende, så skriver avisen også̊, at fans forcerede afspærringer og tiltvang sig adgang først til sponsortribunen og sidenhen Carlsberg Loungen, ligesom avisen – ganske usagligt – omtalte EfB-tilhængere som 'bøller.' Intet af dette er korrekt.«

»Det er derimod korrekt, at gruppen blev mødt af vagter, betjente og hundepatrulje, da de kom tilbage mod udgangen. Hvorfor det var nødvendigt at søge en optrapning af en ikkeeksisterende konflikt på den måde, kan vi ikke svare på. Vi har som fans aldrig haft nogen voldelige hensigter med vores ønske om dialog med Jimmi Nagel. Men vi vil som fangruppe ikke finde os i, at vi ser, hvordan vores elskede fodboldklub på vej mod en dyster fremtid,« lyder det fra gruppen, inden den gentager sit formål med at få Jimmy Nagel Jacobsen skubbet ud.

»Vi er vokset op med EfB. Vi har rejst land og rige rundt for at støtte klubben. Fra de sjove ture til en gennemkold regnvejrsdag på et stadion uden overdækning. EfB er mere end bare en forretning eller et arbejde for os – det er en passion og en livsstil. Vi finder os derfor ikke i, at vores klub bliver ødelagt på den måde, vi er vidner til i dag. Vi finder os heller ikke i, at EfB og JydskeVestkysten fremstiller os som 'bøller', fordi vi ytrer vores holdning. Pak dit lort og skrid – Jimmi raus!«.

Fansenes opslag preller fuldstændig af på Brian Bo Knudsen.

»Jeg må bare sige, at med det sprog, de bruger, behøver jeg ikke kommentere mere på det. Hvis de vil stille spørgsmål, skal de være velkomne til at gøre det på mødet, men ingen af dem har hidtil været specielt interesserede i at komme til tidligere fanmøder,« bemærker han og slår fast, at konsekvenserne af fansenes adfærd fra torsdagens kamp – trods det kommende (forsonings)møde – ikke slutter her.

»Vi kigger stadig på video, og hvis det kan identificere dem, så skal vi klart kigge på, om det skal medføre karantæner.«