Ligakampen mellem Bordeaux og Nimes blev afbrudt, efter at Bordeaux-fans invaderede baneområde.

Den franske ligakamp mellem Bordeaux og Nimes blev tirsdag aften afbrudt i næsten 20 minutter, fordi vrede Bordeaux-fans invaderede et område lige bag det ene mål.

Det viser videobilleder fra kampen.

Det var for at demonstrere utilfredshed med klubbens ledelse, at fansene invaderede baneområdet.

Dommeren afbrød kampen efter 10 minutter og sendte spillerne i omklædningsrummet.

Nogle Bordeaux-spillere gik dog i dialog med de vrede fans, og efter 20 minutters afbrydelse kunne kampen genoptages, da fansene var tilbage på tribunen.

Fansene har i en længere periode været utilfredse med ledelsen, hvilket altså kulminerede i Ligue 1-kampen tirsdag.

