Fem minutter før tid smed Danmark sejren væk hjemme mod Irland. 1-1 sluttede det dermed i Parken, hvilket Thomas Delaney var alt andet end tilfreds med.

»Det føles om et nederlag, det er pisseirriterende. Det er en svær kamp for os. Vi skaber chancerne, men vi kan ikke score,« sagde midtbanekrigeren til Kanal 5's reporter efter EM-kval-kampen.

Det var på ingen måder en stor dansk indsats mod de irske fightere.

Danmark fik aldrig for alvor spillet til at fungere, men Pierre Emile Højbjergs 1-0-scoring med et kvarter igen burde have været suppleret af flere mål, så kampen kunne være blevet kørt sikkert hjem.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Men det skete ikke, hvilket frustrerer Thomas Delaney:

»Vi har dygtige spillere oppe i front, men vi skal lukke lortet. Og det gør vi selvfølgelig ikke. Og så føler vi os dumme. Vi har sat os selv under pres, men vi kommer ovenpå igen.«

Åge Hareides mandskab står nu noteret for to point efter to kvalifikationskampe, mens irerne har syv point for tre kampe i toppen af gruppen.

Dermed er vejen til EM på hjemmebane næste sommer pludselig svær.