José Mourinho er ikke begejstret.

Mandag slog Den Internationale Sportsdomstol (CAS) fast, at Manchester City alligevel får lov at deltage i Champions League de kommende sæsoner.

Og den beslutning har mødt voldsom kritik, blandt andet fra José Mourinho, der på et pressemøde tirsdag kom med sin holdning til den kontroversielle sag.

»Det er en skamfuld beslutning,« sagde Tottenham-træneren på pressemødet.

José Mourinho er ikke tilfreds med CAS' beslutning om at omstøde den dom på to års udelukkelse, som Manchester City oprindeligt havde fået for brud på Financial Fairplay-reglerne. Foto: MICHAEL REGAN

Reaktionen kommer i kølvandet på, at Manchester City oprindeligt havde fået en toårig karantæne fra europæiske turneringer i en sag om økonomisk fairplay. City appellerede straks dommen, hvor de altså fik medhold mandag.

José Mourinho er en af mange, der har udtrykt deres holdning til CAS' beslutning, som ifølge idrætshistorikeren Stanis Elsborg er ødelæggende for fodbolden.

Og portugiseren havde ikke travlt med at skjule sin vrede over beslutningen.

»Hvis Manchester City ikke er skyldig, så skal man ikke straffes. Hvis man omvendt er skyldig, skal man udelukkes. Beslutningen er en katastrofe,« lød det fra Mourinho, der refererer til den bøde på 10 millioner pund, som Manchester City er blevet pålagt at betale.

Den oprindelige bøde var dog tre gange så stor.

Manchester City stod anklaget for at have overdrevet sine sponsorindtægter mellem 2012 og 2016. Sponsoraterne blev i sin tid præsenteret som selvstændige aftaler, men i virkeligheden var der tale om skjulte økonomiske tilskud fra klubejeren.

Den slags er forbudt i henhold til reglerne om økonomisk fairplay, som kort fortalt forpligter klubberne til kun at bruge de penge, de tjener.