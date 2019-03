Lionel Messi langer ud efter Argentinas medier, hvis kritik af ham rammer hans familie.

Lionel Messi er træt. Træt af hjemlandets medier, som altid hænger landsholdets fiaskoer op på Messis manglende evne til at løfte holdet til triumf.

For den hårde kritik fra den fodboldgale nation rammer ikke kun ham. Hans søn er også begyndt at lade sig gå på af det, fortæller FC Barcelona-stjernen.

- Min seksårige søn Thiago spurgte mig, hvorfor jeg bliver slagtet i Argentina. Han ser videoer på YouTube hele tiden, og han spørger mig, hvorfor de (argentinerne, red.) ikke vil have mig, siger Messi ifølge AFP.

Messi tog en pause fra landsholdet efter det skuffende VM i Rusland, men i sidste uge gjorde han comeback i nationaldragten efter otte måneder.

Igen endte det dog i fiasko. Trods overvægt i både boldbesiddelse og chancer tabte Argentina 1-3 i en testkamp mod Venezuela, som blev spillet i Madrid.

Det førte igen til kritik af landsholdet og i særdeleshed stjernen over dem alle, Lionel Messi.

Messi fik en mindre skade i kampen og var ikke med, da holdet få dage efter vandt en lidet prangende sejr på 1-0 over Marokko.

I 2016 annoncerede han faktisk sit stop på landsholdet efter et nederlag i Copa America-finalen, men godt en måned senere trak han det tilbage.

Han siger, at han vil fortsætte med at spille for landsholdet, men han lader også forstå, at han ingenlunde er tilfreds med den behandling, han får af medierne i hjemlandet.

- Folk tror på alt, der bliver sagt. Så er jeg en "son of a bitch", men dem, som lider mest skade, er min familie. Der bliver fortalt mange løgne. Hver dag er der nye løgne, lyder det fra angriberen.

Mens han vader i succes i Barcelona, så kniber det noget med Argentina, som han endnu ikke har vundet en stor titel med trods mange forsøg.

Fire gange har han spillet Copa America, hvor holdet tre gange er nået frem til finalen for så at tabe den. De seneste to gange, i 2015 og 2016, tabte man efter straffesparkskonkurrence til Chile.

Han har også været til VM fire gange, i 2006 dog som ganske ung og uden meget spilletid. Men finalenederlaget til Tyskland i 2014 er det nærmeste, holdet har været triumf.

Tyskland har generelt været hård ved Messi. Foruden finalen i 2014 agerede tyskerne også VM-stopklods i 2006 og 2010 - begge gange i kvartfinalen.

I Rusland sidste sommer blev Frankrig overmagten i ottendedelsfinalen.

/ritzau/