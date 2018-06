For første gang bryder en af kvindelandsholdets største profiler tavsheden om lønkonflikten mellem DBU og Spillerforeningen, der i efteråret spillede hasard med fremtiden for dansk kvindefodbold.

Det skriver Politiken fredag.

I en ny bog ’Nadia Nadim – Min historie’, der udkommer på onsdag, fortæller Nadia Nadim for første gang om de dramatiske uger sidste efterår, hvor spillernes faglige organisation Spillerforeningen og Dansk Boldspil-Union (DBU) lagde arm om en ny landsholdsaftale.

Hun beretter om gråd og panik i spillertruppen, da VM-kvalifikationskampen mod Sverige blev aflyst på grund af konflikten. Og ikke mindst om DBU og Spillerforeningens direktør, Mads Øland, som hun kalder 'amatører' og direkte anklager for at have ofret kvindelandsholdet i et større spil om magt og penge.

Mads Øland.

»Jeg havde en følelse og en fornemmelse af, at det var sådan. Hvis vi havde været de vigtigste i den konflikt, så var det ikke gået ud over sporten. Så havde man ligesom indgået en aftale lidt før«, siger Nadia Nadim til Politiken.

»Vi endte som kastebold i en machokamp mellem Mads Øland på den ene side og DBU’s bestyrelse på den anden. En kamp, hvor det handlede om, hvem der havde de største muskler. Ikke om kvindelandsholdet. Vi skulle have haft en anden forhandler«, konkluderer Nadim i bogen.

Spillerforeningens direktør afviser over for Politiken Nadia Nadims kritik, og DBU’s direktør, Claus Bretton-Meyer, afviser, at Nadim og hendes landsholdskolleger blev ofret i en større sags tjeneste.