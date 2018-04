Selvom den midtbanespilleren lige nu starter på bænken i FCK, så vil han være i topform til VM, siger han.

København. Landsholdsspilleren William Kvist er i de seneste kampe startet på bænken for FC København.

I stedet har FCK-manager Ståle Solbakken foretrukket at starte med Rasmus Falk og Carlos Zeca på den centrale midtbane i topkampene mod Brøndby og FC Midtjylland.

- Det er Ståle, der bestemmer, og lige nu synes han, at den anden konstellation er bedre, siger William Kvist til Jyllands-Posten.

Den 33-årige midtbanespiller er endnu ikke bekymret for, om spilletiden i FCK kan få konsekvenser for hans position på landsholdet, der om mindre end to måneder skal spille VM.

- Jeg skal nok få mine kampe, og jeg nok være i kamp- og topform.

- Fordelen for mig vil være, at jeg ikke har ligeså tunge ben som eksempelvis Christian Eriksen efter en lang sæson, siger Kvist.

For halvanden uge siden sad landsholdsspilleren på bænken i hele kampen, da FCK tabte 2-3 på udebane til FC Midtjylland. I weekenden kom han på banen i begyndelsen af anden halvleg i et 1-2-nederlag til Brøndby.

Kvist har spillet 78 landskampe og været fast mand på landsholdets defensive midtbane gennem hele kvalifikationen til VM i Rusland.

Danmark åbner VM 16. juni mod Peru. Senere venter gruppekampe mod Australien og Frankrig.

/ritzau/