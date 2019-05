Daniel Wass og Riza Durmisi er tilbage på landsholdet.

Et år efter de blev vraget til VM under stor virak, har Åge Hareide nu taget dem begge til nåde.

Snakken om illoyalitet, uenigheder og stor skuffelse er fejet ind under gulvtæppet. Ifølge landstræneren skal der være plads til de uenigheder og forskelligheder, som det seneste år er blevet knyttet til især Daniel Wass.

»Jeg er ikke bange for uenighed. Folk må gerne være uenige med mig,« siger Åge Hareide til B.T. i forbindelse med onsdagens landsholdsudtagelse.

Daniel Wass er nu tilbage i Åge Hareides landsholdstrup efter et år ude i kulden. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

»Jeg tror, det er vigtigt også at vise omgivelserne, at en konflikt eller uenighed aldrig varer evigt. Det handler om gode fodboldspillere, og de bedste skal til enhver tid være med for Danmark. Man skal kunne håndtere alle typer mennesker. Det er vigtigt for mig. For alle skal ikke være ens. Vi skal bruge nogle, der er anderledes,« fortsætter landstræneren.

Efter Åge Hareide sidste år udtog en VM-trup uden Daniel Wass, var Valencia-spilleren i B.T. ude med sit syn på sagen.

Åge Hareide indikerede dengang, at Wass ikke havde vist landsholdet tilstrækkelig loyalitet. Wass sagde omvendt, at DBU løj, da han i forbindelse med en tidligere landskamp meldte fra til landsholdet.

»Daniel havde et problem med at stille op for os i to perioder. Det var mest derfor, han var ude. Så kan man altid diskutere måden, der blev kommunikeret. Om den var god eller dårlig,« siger landstræneren.

(Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Nu er Wass tilbage i varmen hos landstræneren, men er han det også hos holdkammeraterne?

»Ting kan udløses som en konflikt mellem spillerne. Det er det ikke. Det er bare en uenighed. Uenighed om, hvad der er sagt eller gjort. Der vil altid være uenighed i en trup, men den kan også gå over. Jeg er ikke bange for at bringe folk tilbage, der har været uenige med mig. De har en plads på vores hold, hvis bare de spiller god fodbold,« fastslår Hareide.

»Det har ikke handlet så meget om det personlige. Havde det gjort det, havde de ikke været her. Men jeg vil have de bedste med, og når drengene er interesseret i at spille for Danmark, må vi give dem muligheden for det. Så skal jeg ikke stå i vejen. Så jeg ser det ikke som et stort ‘issue’,« siger landstræneren.

Nu er Wass tilbage efter et år ude i kulden. Det samme er Riza Durmisi, der først og fremmest blev vraget, fordi Åge Hareide ikke stolede nok på backens defensive kvaliteter.

Riza Durmisi kaldte det sit livs skuffelse, da han for et år siden blev vraget til VM. Nu er venstre backen tilbage i landsholdsvarmen. Foto: MARCELO DEL POZO

Wass har sæsonen igennem spillet mange kampe for Valencia, mens Durmisi har kæmpet noget mere med spilletid i italienske Lazio.

»Jeg tror, både Riza og Wass kommer tilbage med endnu mere lyst til at være med på landsholdet. Og det er det, jeg vil have. Hvis jeg tager dem ud af landsholdet, er der en grund til det. Enten er de for dårlige, eller også er vi uenige om ting.«

»Men det betyder ikke, at jeg udelukker dem på livstid. Jeg vil til enhver tid have de bedste spillere med, og det har jeg sagt til spillerne,« forklarer Åge Hareide.

»Det eneste, der tæller, er, at de har lyst til at spille for Danmark. Og det har de begge. De har siddet udenfor og set, at vi har det godt sammen. Og det vil de også bidrage til,« slutter landstræneren.