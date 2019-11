Efter at være blevet droppet til torsdagens EM-kvalifikationskamp mod Montenegro på grund af en konflikt med en landsholdskammerat, er Raheem Sterling nu igen i spil for Englands landshold.

»Ja, uden at kende udfaldet af torsdagens kamp og alt andet, så kan jeg sagtens se det (Sterlings tilbagevenden, red.) ske,« lyder det fra den engelske landstræner Gareth Southgate.

Det skriver det engelske medie Sky Sports.

Raheem Sterling har siden mandag været droppet til kampen mod Montenegro, fordi han kom op at toppes med Joe Gomez i søndagens opgør mellem Liverpool og Manchester City.

Raheem Sterling og Joe Gomez (i baggrunden) under en træning i den engelske landsholdslejr. Foto: CARL RECINE

Striden mellem de to hovedpersoner skulle angiveligt have fortsat mandag under det engelske landsholds første træning, og her valgte Gareth Southgate at droppe Manchester City spilleren til kampen.

Siden da har 24-årige Raheem Sterling dog opført sig eksemplarisk i landsholdstruppen.

»Hans (Sterlings, red.) reaktion har været fremragende, og han trænede rigtig godt med resten truppen efterfølgende, så jeg kan ikke sætte en finger på hans præstation. Jeg er glad,« lyder det fra den engelske landstræner.

Raheem Sterling har efter episoden med Joe Gomez fortalt på sin Instagram, at han er klar til at komme videre efter episoden, hvor følelserne løb af med ham.

Raheem Sterlin og Joe Gomez under søndagens opgør mellem Liverpool og Manchester City. Foto: Carl Recine

'Joe og jeg har talt ud og er kommet videre. Vi er i en sport, hvor følelserne får frit løb, og jeg er mand nok til at indrømme, at følelserne løb af med mig,' skrev den engelske kantspiller.

Siden episoden har Liverpools Joe Gomez ikke sat ord på konflikten mellem de to kamphaner, men faren, Augustus Gomez, har for nylig udtalt sig på sin søns vegne, hvor han ifølge engelske mirror forsvarer Raheem Sterling:

»Det er ikke hans skyld (Sterling, red.). Fans opmuntrede ham til det, og så løb frustationerne bare af med ham. Det forstår vi alle. Sådan er fodbold, og vi er blot mennesker.«

England møder torsdag aften Montenegro på hjemmebane, hvor englænderne blot skal bruge ét point for at kvalificere sig til EM i 2020, inden det søndag går løs i opgøret mod Kosovo på udebane.