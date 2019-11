Raheem Sterling er blevet droppet til Englands EM-kvalifikationskamp efter en konflikt i en landsholdstræning.

Den engelske kantspiller Raheem Sterling fortæller nu, at følelserne løb af med ham i en strid med landsholdkammeraten Joe Gomez under træning mandag.

Sterling skriver på Instagram, at han er klar til at komme videre efter den konflikt, der betød, at han er blevet droppet til Englands EM-kvalifikationskamp mod Montenegro på torsdag.

- Joe og jeg har talt ud og er kommet videre. Vi er i en sport, hvor følelserne får frit løb, og jeg er mand nok til at indrømme, at følelserne løb af med mig, skriver Sterling.

Uroen mellem de to landsholdsspillere opstod, mindre end 24 timer efter at Sterling og resten af Manchester City-holdet tabte til Liverpool - og Gomez - i Premier League.

Under kampen søndag kom Sterling op at toppes med Gomez.

Sterling, der tidligere har spillet for Liverpool, fortsatte uenighederne med Gomez, da landsholdet mødtes til træning mandag.

Ifølge Sterling selv varede konflikten ikke længe mellem de to.

- Joe og jeg er gode venner igen, og vi forstår begge, at det var en fem til ti sekunders episode. Ting er sket, og vi er klar til at komme videre. Lad os ikke gøre en større ting ud af det, skriver Sterling og tilføjer:

- Lad os fokusere på torsdagens kamp.

Gomez har ikke sat ord på konflikten.

Det Engelske Fodboldforbund (FA) oplyste efter mandagens træning, at Sterling er droppet til truppen til EM-kvalifikationskampen på torsdag.

- FA kan bekræfte, at Raheem Sterling ikke vil blive taget i betragtning til torsdagens kvalifikationskamp til EM i 2020 mod Montenegro.

- Det sker som følge af uro på holdets private område på St. George's Park. Han er fortsat en del af holdet, forklarer FA på sin hjemmeside.

