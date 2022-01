Den fængslede Manchester City-spiller er ude af fængslet trods voldtægtsanklager, mens sagerne efterforskes.

Den voldtægtsanklagede franske fodboldspiller Benjamin Mendy blev fredag løsladt mod kaution af retten i Chester i England efter et retsmøde.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er dog under strenge forudsætninger - blandt andet inddragelse af pas - at Mendy får lov til at forlade fængslet, mens sagen pågår. Han har tidligere fået anmodninger om løsladelse mod kaution afvist.

Benjamin Mendy er blevet suspenderet af sin klub Manchester City. Foto: Catherine Ivill Vis mere Benjamin Mendy er blevet suspenderet af sin klub Manchester City. Foto: Catherine Ivill

Lige før jul blev retssagen mod Manchester City-spilleren udskudt fra 24. januar til senere i 2022, dog tidligst til juni. Nu bliver han tidligst dømt 27. juni eller 1. august, skriver L'Équipe.

Han skal møde ind til høring 24. januar igen.

I juledagene blev han også rykket til et af Englands hårdeste og sikreste fængsler.

Tidligere sad den 27-årige franskmand fængslet i Liverpool, men nu er han overflyttet til Strangeways-fængslet i Manchester, som er et af landets mest berygtede.

Her sidder flere af landets mest omtalte mordere også i fængsel.

Begrundelsen for at flytte Mendy bag nye tremmer er, at 'man frygtede mere og mere for hans sikkerhed i fængslet'. Altså det fængsel i Liverpool, hvor den franske verdensmester havde siddet siden august.

Louis Saha Matturie, som også er anklaget for en række voldtægter og seksuelle overgreb, blev samtidig rykket til det samme fængsel.

Benjamin Mendy er oppe på at blive tiltalt for i alt syv tilfælde af voldtægt og et seksuelt overgreb.

Sigtelserne bygger på anmeldelser fra fem personer og omhandler episoder fra oktober 2020 til august 2021.

Mendy har ligesom sin medanklagede, Louis Saha Matturie, været varetægtsfængslet siden august, hvor Manchester City suspenderede franskmanden.

Han har cirka halvandet år tilbage af sin seksårige kontrakt med klubben.

Benjamin Mendy har været i Manchester City siden 2017, hvor han kom til fra Monaco for cirka 430 millioner kroner.

Han var med i Citys sæsonåbner i Premier League, da klubben mødte Tottenham, og har vundet tre engelske mesterskabet i klubben.

For sit hjemland Frankrig har han været med til at vinde VM. Det skete i Rusland i 2018, hvor han var på banen i en enkelt kamp. Det var mod Danmark i den sidste gruppekamp.